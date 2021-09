Cote d'Ivoire: Affaire Yves de M'Bella - "Regrettable et dommage", selon Amadou Coulibaly, ministre de la communication

Le ministre de la Communication , des médias et de la francophonie, porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly réagit, dans ce qu'il est appelé l'affaire NCI. Il affirme que l'incident est dommage et regrettable. Amadou Coulibaly condamne , et invite à faire confiance à l'organisme chargé de la régulation des médias audiovisuels et aux institutions.

Depuis le lundi 30 août 2021, une séquence de l'émission « La télé d'ici vacances » diffusée sur la NCI ( la Nouvelle Chaîne Ivoirienne ) et animée par le célèbre animateur Yves De M'Bella, a provoqué une onde de choc auprès des téléspectateurs, des internautes et particulièrement des personnes victimes de viol. L'Intelligent d'Abidjan a joint ce mardi 31 août 2021, le ministre de tutelle, le ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie, Amadou Coulibaly, pour recueillir sa réaction sur la question.

« C'est regrettable et dommage qu'un thème aussi grave et sérieux que le viol, ait été traité avec autant de légèreté. Il y a un dispositif législatif et réglementaire qui existe dans notre pays. Il faut que nous apprenions à faire confiance au mécanisme dont l'État s'est doté pour réguler notre société notamment la HACA en ce qui concerne l'audiovisuel. La chaîne, mesurant la gravité de la situation a elle même, et en toute responsabilité, pris des mesures conservatoires dont je me félicite », a confié à chaud Amadou Coulibaly.

En effet , dans la matinée du mardi 31 août 2021, la direction générale de la NCI (la Nouvelle Chaîne Ivoirienne), a présenté officiellement des excuses et l'animateur incriminé en a fait de même tout en demandant pardon aux téléspectateurs, aux internautes et aux personnes victimes de viol.

Un peu plus tard en fin d'après-midi, la HACA (Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle), réunie de façon extraordinaire par visioconférence, avait suspendu de toute présentation télé et radio pour un mois, l'animateur Yves De M'Bella.

La justice s'est également saisie de l'affaire , avec une convocation de Yves Mbella à la police judiciaire. Au moment où cet article était mis sous presse, l'animateur faisait l'objet d'une mesure de garde à vue. Il devait être présenté mercredi 1 septembre 2021, devant un juge.