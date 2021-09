Madagascar: Outilothèque i-tafa - Un centre de prêt de matériels et d'outils pour les jeunes

Le projet Tanomafy-JAP (Tanora Masoivohon'ny Filaminana eto Iarivo - Jeunes Ambassadeurs de la Paix) vient de mettre en place un outilothèque i-tafa (Ivotoerana Tanora sy Fampitaovana, sis à Ambohijatovo Avaratra.

Il s'agit d'un centre de prêt de matériels et d'outils permettant aux jeunes issus des quartiers vulnérables d'Antananarivo Renivohitra, d'acquérir des expériences professionnelles via des travaux indépendants. C'est financé par le PBF (Peace Building Fund) ou Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix et conduit par le consortium composé de l'ONG SAF/FJKM, un département en charge du développement au sein de l'église FJKM et des associations Mira Aina et DRV (Dinika sy Rindra ho an'ny Vehivavy). « L'objectif vise à fournir aux jeunes le maximum de supports possibles afin de les aider et les accompagner à parvenir à une situation active et autonome tant sur le plan professionnel que personnel », a expliqué Tahiriniaina Angelos Josso Tiana, directeur en charge de l'Entrepreneuriat et des Emplois des Jeunes au sein du ministère de la Jeunesse et des Sports, lors de l'inauguration de cet outilothèque hier.

Insertion professionnelle. « Des jeunes ambassadeurs de la Paix ont effectué une sensibilisation des jeunes depuis 2019 au niveau des 41 fokontany défavorisés d'Antananarivo Renivohitra, dans le cadre de la mise en œuvre du projet Tanomafy-JAP. Ces jeunes cibles qui étaient au nombre de 1 200 hommes et femmes, sont regroupés au niveau des 13 kiosques d'orientation. Ils ont bénéficié d'un renforcement de capacité leur permettant de mieux appréhender le marché de l'emploi à travers des formations et des accompagnements offerts. Ensuite, des bourses de formations professionnelles ont été allouées aux 111 jeunes ayant présenté un projet de vie pertinent tout en manifestant une volonté de s'engager pour la consolidation de la paix. Ce qui leur a permis d'acquérir des compétences techniques adaptées à leurs aspirations professionnelles », a-t-il poursuivi. En outre, « leur insertion professionnelle est facilitée à travers des rencontres avec des employeurs potentiels et la mise en place de cet outilothèque i-tafa », d'après toujours ce directeur de l'Entrepreneuriat et des Emplois des Jeunes.

Appui financier. Mais en attendant, les jeunes issus de ces quartiers défavorisés qui ont bénéficié des formations professionnelles, peuvent louer des matériels auprès de ce centre i-tafa afin qu'ils puissent honorer les marchés qu'ils obtiendront. En effet, « il s'agit d'un espace de travail mettant à la disposition de chacun des matériels et outils nécessaires à l'exécution de leurs activités professionnelles. Les activités proposées par le centre sont notamment la cuisine et la pâtisserie, la coupe et couture, les métiers artisanaux et l'informatique. L'outilothèque dispose également d'un espace de co-working tout en offrant des supports et conseils en matière d'entrepreneuriat et d'employabilité. Hormis cela, le ministère de la Jeunesse et des Sports, offre en même temps un appui financier aux jeunes formés présentant un projet viable », tient-il à préciser. Il est à noter que le vice-ministre en charge de la Jeunesse et des Sports, Tahiana Juliana Ratovoson, a assisté à l'inauguration de ce centre outilothèque i-tafa, qui est également ouvert au grand public.