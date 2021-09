Madagascar: Football / Mondial 2022 - La CAF autorise dix mille spectateurs

Rebondissement dans la tenue du match entre les Barea et les Écureuils du Bénin demain. La CAF vient d'autoriser la FMF de pouvoir faire entrer dix mille spectateurs au stade.

Tout est bien qui finit bien. Après la visite de trois inspecteurs hier au stade Barea, la CAF a avisé le secrétariat de la FMF la possibilité de faire entrer dix mille spectateurs au stade Barea pour le match éliminatoire de la coupe du monde 2022 entre Madagascar et le Bénin demain à Mahamasina. Voilà qui met fin à de vives polémiques stériles et qui a mis le président de la République hors de lui accusant la FMF de sabotage. Hier, des communiqués publiés par le ministère de la Jeunesse et des sports ( sans signature) et par la FMF ( sans signature) fustigeaient encore... la FMF. Par ailleurs, la secrétaire générale de la FMF dément avoir envoyé une demande d'autorisation de mille cinq cents personnes à la CAF.

Le ministre de la Jeunesse et des sports Hawel Mamodaly s'est arrogé le droit d'annoncer la nouvelle hier en fin d'après-midi au cours d'une conférence de presse tardive.

L'incident est ainsi clos. Les inspecteurs de la CAF comprenant le directeur de développement, le directeur de la sécurité ainsi que le directeur des compétitions se déclarent « agréablement surpris par la qualité des installations, malgré le délai relativement court de réalisation des travaux ». Et bien évidemment ils ont donné une homologation définitive du stade Barea.

Apaisement

La question qui se pose désormais est de savoir qui parmi ceux qui ont déjà leur ticket pourront voir le match. Comme on avait prévu vingt mille spectateurs, il va falloir réduire de moitié si tous les tickets sont déjà distribués.

Désormais, il faut que l'équipe se concentre sur le match et oublie cette tintamarre. Beaucoup de personnes dont d'anciens grands joueurs comme maître Kira, ancien capitaine du Club M, appellent à l'apaisement et à la sérénité. L'ancien président de la CAF et de la FMF, Ahmad s'est également manifesté. « Je me réjouis toujours de voir une rencontre des Barea. Leurs matches sont toujours l'occasion de réunir la nation surtout depuis leur performance de la CAN 2019. Qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, ce sont des moments hors du quotidien, hors de la politique. Ce sont des moments à part » a-t-il déclaré.

Ses propos résument le sentiment qui anime toute la population et qui espère une victoire des Barea demain. Le contexte et les circonstances ne s'y prêtent pas tellement mais avec la foi on déplace une montagne. Et le Bénin n'est pas le Kilimandjaro. Alefa Barea.

Précision du SG de la FMF

«Je vous remercie pour cet édito d'éclairage pour les citoyens désirant de savoir ce qui se passe à propos de ce match à huis clos entre notre équipe nationale et celle du Benin. Vous avez mis en évidence les aspects difficiles de l'interface entre la FMF et le pouvoir politique. Vos explications sont d'autant plus vraies car il n'y a jamais eu une lettre du Secretariat général du FMF demandant une limitation à 1500 spectateurs. Dans une situation aussi délicate, le Comité Exécutif du FMF, encore moins le Secretariat général,ne prendraient jamais une décision unilatérale de telle importance. Effectivement, toutes les décisions, les démarches auprès de la CAF et la FIFA sont prises en concertation avec le MJS et même avec la Présidence.