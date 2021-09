Madagascar: Action sociale - L'Outillothèque i-tafa disponible

Une démarche inédite. La mise en place de l'Outillothèque i-tafa - Ivotoerana: Tanora sy Fampitaovana est le résultat de la mise en œuvre du projet Tanomafy-JAP [Tanora MAsoivohon'ny FIlaminana eto Iarivo - Jeunes Ambassadeurs de Paix].

Le projet est né du constat que les jeunes des quartiers défavorisés sont capables de participer, de manière effective à la consolidation de la paix. Cette participation est concrète à condition que leur vulnérabilité soit réduite, qu'ils soient éduqués à l'esprit de dialogue, à la culture de paix et à la non-violence et que leurs besoins fondamentaux soient considérés par les autorités dans la politique et stratégie de développement du pays. Le projet a alors pour principal objectif de renforcer la participation citoyenne des jeunes des quartiers vulnérables de la capitale.

Dans le cadre du projet, mille deux cents jeunes femmes et jeunes hommes ont reçu un renforcement de capacité afin de mieux appréhender le marché de l'emploi à travers des formations et des accompagnements.

Par la suite, cent dix de ces jeunes issus de quarante fokontany d'Antananarivo, qui ont présenté un projet de vie pertinent et manifesté la volonté de s'engager pour la consolidation de la paix, ont bénéficié de bourses de formations professionnelles qui leur ont permis d'acquérir les compétences techniques adaptées à leurs aspirations professionnelles. De plus, leur insertion professionnelle est facilitée à travers des activités de rencontres avec les employeurs potentiels et la mise en place de l'outillothèque i-tafa.

La mise en place de l'outillothèque est cadrée dans le premier résultat qui consiste à la réduction de la vulnérabilité des jeunes à travers l'employabilité et l'entrepreneuriat. I-tafa est un centre de prêts de matériels et d'outils, permettant l'acquisition d'expérience professionnelle via des travaux indépendants. Dès la fin de leur formation professionnelle, les jeunes pourront louer les matériaux qui leurs ont nécessaires, auprès de l'i-tafa, afin qu'ils puissent honorer les marchés qu'ils obtiendront. En effet, i-tafa constitue un espace de travail, mettant à disposition des matériels et des outils, nécessaires à l'exécution des activités professionnelles de chacun. Les activités proposées par le Centre sont : cuisine et pâtisserie, coupe et couture, métier artisanal, espace coworking.