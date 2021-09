Cote d'Ivoire: Affaire "Yves De M'Bella" sur NCI - Le Comici se "désolidarise" de l'animateur pour "atteinte à la morale des femmes"

Dans un communiqué en date de ce mardi 31 août 2021, le Comité Miss Côte d'Ivoire a annoncé qu'il se « désolidarise formellement de toute atteinte à la morale et à l'honorabilité des femmes. Yves De M'Bella, animateur de la finale de Miss Côte d'Ivoire prévue ce samedi 4 septembre 2021. La preuve.

Pour rappel, au cours de son émission « La télé d'ici vacances », de la chaîne de la Nouvelle Chaîne Ivoirienne (NCI), le lundi 30 août 2021, l'animateur a mis sur scène Kader Abdoul Cherif, un ancien pensionnaire de la Maison d'arrêt et de correction d'Abidjan (Maca) reconnu pour être un violeur. Et ce, selon lui dans le but de simuler le viol, objet de sa dernière condamnation. Pour toutes ces raisons le Comici a annoncé que Yves de M'Bella ne présentera pas la finale de Miss Côte d'Ivoire.

D'ailleurs dans sa réaction la Haute autorité de la Communication audiovisuelle (HACA) a suspendu Yves de M'Bella pour une durée de 30 jours sur toutes les chaînes de télévision en Côte d'Ivoire. « Nous avons pris acte des faits graves dont un de ses prestataires s'est rendu responsable et avons pris toutes les dispositions nécessaires pour son remplacement en vue de garantir le plein succès de cette 25ème édition. Nous nous associons à la p)eine suscitée par cet événement profondément regrettable », a justifié le Comici.

Au cours de son émission « La télé d'ici vacances », De M'Bella a mis sur scène Monsieur Kader Abdoul Cherif, un ancien pensionnaire de la MACA reconnu pour être un violeur, dans le but selon lui de simuler le viol, objet de sa dernière condamnation. Cette émission a outragé de nombreux ivoiriens appelant sur les réseaux le Comici à se débarrasser de son animateur favori, Yves De M'Bella. Les ministres Nassénéba Touré (Ministre de la femme, de la famille et de l'enfant) et Myss Belmonde Dogo (Ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté) ont dénoncé et condamné cette émission. Cependant, elles n'ont pas appelé au retrait de l'animateur.