Cote d'Ivoire: États Généraux de l'Éducation nationale - Des missions d'information déployées sur l'ensemble du territoire

Après la cérémonie de lancement officiel présidée par le Premier Ministre Patrick Achi, le 19 juillet 2021, Le Ministère de l'Education Nationale et de l'Alphabétisation (MENA) est passé à la mise en œuvre effective des États Généraux de l'Éducation Nationale et de l'Alphabétisation (EGENA).

Le commissariat général des EGENA, sous la houlette de la Ministre Mariatou KONE a donné le top départ des missions d'information le lundi 30 Août à travers 10 équipes qui sillonnent actuellement l'ensemble du territoire jusqu'au 10 septembre 2021.

L'objectif majeur de ces missions est de susciter l'adhésion des Membres de la Communauté Éducative et des populations auxdites consultations régionales, afin d'élaborer un nouveau pacte social et d'excellence autour de l'école pour réaffirmer l'importance des enjeux éducatifs et replacer la réussite de l'apprenant au cœur de toutes les actions éducatives.

Ainsi, ces Etats Généraux de l'Education Nationale et de l'Alphabétisation (EGENA) visent à contribuer à co-construire un pacte social durable en faveur d'une école ivoirienne centrée sur la réussite des élèves et l'appropriation des valeurs de la République.

Ces missions dans les 14 Districts que compte le pays consisteront à informer, sensibiliser et former les communautés sur la tenue des EGENA (Partager les productions : termes de référence, note de cadrage, calendrier des EGENA, qui ont été élaborés).

Les concertations dans les régions et districts sont prévues après les missions d'information et le lancement de la plateforme numérique.

Les populations sont mobilisées et à chacune des étapes les salles et espèces refusent du monde. Cela traduit l'intérêt accordé par les populations aux questions d'éducation et d'alphabétisation.

Les Etats généraux de l'Education et de l'Alphabétisation s'étendront sur six mois et prendront fin avec la remise officielle des conclusions au Chef de l'Etat.