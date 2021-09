Ile Maurice: Bruneau Laurette s'explique sur son entrée en politique

interview

Bruneau Laurette a annoncé dimanche la création du parti politique Linion Sitwayin. Bien que ce dernier justifie cette décision en disant qu'il s'agit d'une mesure pour modifier le système, de nombreux Mauriciens ne comprennent pas la décision de ce dernier, surtout qu'il se disait apolitique.

Vous vous êtes longtemps déclaré apolitique. Voilà que vous annoncez la création de votre parti, Linion Sitwayin. Qu'est-ce qui a changé ?

Je suis toujours le même Bruneau Laurette, la même personne, avec les mêmes convictions et les mêmes croyances. Humainement, je suis resté le même en gardant en tête mon but et mon combat. Je serai toujours cette personne, qui a toujours eu la tête sur les épaules et qui a toujours su garder les pieds sur terre. Disons que maintenant, nous allons faire avancer ou changer les choses, qui devraient se concrétiser mais de manière légale.

Depuis cette annonce, vous faites l'objet de nombreuses critiques. On vous taxe d'être un manipulateur qui, depuis le début, avait l'intention de créer un parti et de vous jeter dans l'arène politique. Qu'avez-vous à en dire ?

(Rires) Bon, les critiques c'est sûr qu'il y en aura beaucoup et ce n'est que le début. Personnellement, je pense que ces critiques viennent surtout des membres de l'opposition car ils me voient maintenant comme une menace, un danger ou encore comme un concurrent. Comme je l'ai dit, initialement, le combat c'était pour réclamer la démission du Premier ministre (Bour li deor). On ne peut oublier la marche du 29 août. Mais au fil du temps, et au vu de la tournure des choses, on a compris que pour y parvenir, il faut jouer dans la même cour que les autres et attaquer à arme égale.

Quelle est votre motivation ?

Si j'entre dans l'arène politique, c'est en partie grâce à l'opposition. Vous vous souvenez de la marche du 13 février 2021 ? Les partis de l'opposition avaient dit qu'ils marcheraient à nos côtés pour nous aider à nous débarrasser de ce système politique corrompu. Qu'est ce qui s'est passé après la marche ? Vous avez vu, nous l'avons tous vu. Ces mêmes membres de l'opposition ont fait des alliances. Ils ne pensaient plus au peuple. Chacun se disputait entre eux pour savoir qui serait le prochain Premier ministre. Après le succès de la marche, leurs idées ont changé. Nous étions déçus de leurs comportements et notre seule option était de présenter Linion Sitwayin comme un parti politique. On ne pouvait rester sur une trahison.

Pourrait-on dire que Bruneau Laurette pe vinn chatwa ?

Hmmm, chatwa ? (rires). Ce ne sont encore que des critiques. Je suis là pour travailler pour le peuple. Si dimounn tret mwa de chatwa parski mo pe travay pou lepep, li pa enn problem.

Comment s'annonce l'aventure politique depuis l'officialisation du parti Linion Sitwayin ?

Je reçois beaucoup d'appels et de messages de félicitations de bon nombre de Mauriciens d'ici et de la diaspora. C'est encourageant. Nous avons déjà commencé à travailler et je peux le dire, je suis entré en contact avec pas mal de personnes, notamment avec Eric Guimbeau. Le travail se fait malgré les critiques et les attaques communales.

Vous vous voyez Premier ministre un jour ?

(Rires) Mo pou travay mwa. Lepep ki pou desid sa.