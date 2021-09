Congo-Kinshasa/Tanzanie: RDC-Tanzanie - Les Léopards prennent connaissance du stade TP Mazembe aujourd'hui

Les Léopards de la RDC au grand complet, prendront mercredi, connaissance du stade TP Mazembe, en prévision du match contre les Taifa Stars de la Tanzanie, prévu le jeudi 2 septembre, pour le compte de la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022.

Les Léopards qui se sont regroupés à Kinshasa, ont quitté la capitale mardi à 20h30', a confirmé la direction de communication de la Fédération congolaise de football association (FECOFA).

Avant de quitter, Hector Cuper et ses poulains se sont entrainés sérieusement au terrain Ujana, situé dans l'enceinte du stade Père Raphaël de la Kethulle. Ils étaient vingt-deux Léopards présents à cette séance d'entrainement. Il s'agit de : Joël Kiassumbua ; Hervé Lomboto ; Dieu Merci Mukoko Amale ; Ngonda Muzinga ; Vital N'simba ; Chris Mavinga ; Chancel Mbemba; Edo Kayembe; Samuel Moutoussamy; Fabrice Ngoma; Cédric Bakambu; Ben Malango ; Britt Assombalanga ; Yannick Bangala ; Samuel Bastien ; Chadrac Akolo ; Jonathan Bolingi ; Gaël Kakuta ; Joël Ngandu ; Mfulu Omenuke ; Charles Pikel ; Lionnel Mpasi Nzau et Dieumerci Mbokani Benzua. Ce dernier n'a rejoint le groupe que mardi matin, alors qu'il était déjà à Kinshasa. Pendant ce temps, les trois derniers : Christian Luyindama, Marcel Tisserand et Yannick Bolasie ont foulé le sol kinois à midi.

Sur place à Lubumbashi, la délégation venue de la capitale feront jonction avec deux autres joueurs : DjoIssama Mpeko et Baggio Ngusia.

Aussitôt après ce match, les Léopards prendront directement la direction de Cotonou, au Bénin, pour affronter les Ecureuils du Bénin le lundi 6 septembre au stade Général Mathieu Kérékou, pour le compte de la deuxième journée.

Voici le calendrier de deux premières journées :

Groupe A :

-Jeudi 2 septembre : Niger - Burkina Faso

-Jeudi 2 septembre : Algérie - Djibouti

-Lundi 6 septembre : Djibouti - Niger

-Mardi 7 septembre : Burkina Faso - Algérie

Groupe B :

-Vendredi 3 septembre : Mauritanie - Zambie

-Vendredi 3 septembre : Tunisie - Guinée équatoriale

-Mardi 7 septembre : Zambie - Tunisie (Groupe B)

-Mardi 7 septembre : Guinée équatoriale - Mauritanie (Groupe B)

Groupe C :

-Mercredi 1er septembre : Centrafrique - Cap-Vert

-Vendredi 3 septembre : Nigeria - Liberia

-Lundi 6 septembre : Liberia - Centrafrique

-Mardi 7 septembre : Cap-Vert - Nigeria

Groupe D :

-Vendredi 3 septembre : Mozambique -Côte d'Ivoire

-Vendredi 3 septembre : Cameroun - Malawi

-Lundi 6 septembre : Côte d'Ivoire - Cameroun

-Mardi 7 septembre : Malawi - Mozambique

Groupe E :

-Mercredi 1er septembre : Mali - Rwanda

-Jeudi 2 septembre : Kenya - Ouganda

-Dimanche 5 septembre : Rwanda - Kenya

-Lundi 6 septembre : Ouganda - Mali

Groupe F :

-Mercredi 1er septembre : Libye - Gabon

-Jeudi 2 septembre : Egypte - Angola

-Dimanche 5 septembre : Gabon - Egypte

-Mardi 7 septembre : Angola - Libye

Groupe G :

-Vendredi 3 septembre : Zimbabwe - Afrique du Sud

-Vendredi 3 septembre : Ghana - Ethiopie

-Lundi 6 septembre : Afrique du Sud - Ghana

-Mardi 7 septembre : Ethiopie - Zimbabwe

Groupe H :

-Mercredi 1er septembre : Sénégal - Togo

-Jeudi 2 septembre : Namibie - Congo

-Dimanche 5 septembre : Togo - Namibie

-Mardi 7 septembre : Congo - Sénégal

Groupe I :

-Mercredi 1er septembre : Guinée-Bissau - Guinée

-Jeudi 2 septembre : Maroc - Soudan

-Lundi 6 septembre : Guinée - Maroc

-Mardi 7 septembre : Soudan - Guinée-Bissau

Groupe J :

-Jeudi 2 septembre : RD Congo - Tanzanie

-Jeudi 2 septembre : Madagascar - Bénin

-Lundi 6 septembre : Bénin - RD Congo

-Mardi 7 septembre : Tanzanie - Madagascar.

En route pour Costa Rica 2022

U20 : après Sao Tomé-et-Principe, la RDC croise le Cameroun au prochain tour

Les Léopards dames de moins de 20 ans de la RDC ont éliminé les Os Verde-Amarelos (Les vert et jaunes) de Sao Tomé-et-Principe, vendredi, au stade Nacional 12 de Julho, après leur victoire 4-0, aux éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, et croiseront les Lionnes Indomptables du Cameroun au prochain tour. Un match qui s'est joué sous une forte pression dans le mental des Léopards qui ont été soumis à une série de tests covid-19, dont les résultats ont sérieusement trainés. Qu'à cela ne tienne, Andy-Magloire M'futila et ses poulains sont restés concentrés sur l'objectif, faisant de cette équipe qu'une bouchée sur leur propre stade du gazon naturelle d'une capacité de 6.500 places assises seulement.

Après une première mi-temps presque stérile, mais dominée par les Léopards, le festival de but va commencer juste avant la pause. Ememiya (45ème) donne le go, obligeant les locaux d'aller se reposer avec des remords. Et comme il fallait s'y attendre, la reprise, Bénédicte Kamba Kanza (51ème), met son équipe à l'abri en signant le deuxième but de belle manière. Puis, Deborah Stone Ngalula (58ème) s'annoncera pour le troisième but. Et comme l'appétit vient en mangeant dit-on, Dorcas Eyobi Bomanga (70ème) ajoute le quatrième, et enfin le 5ème, celui de Gracia Lubiku (87ème) pour clôturer sera malheureusement annulé par l'arbitre.

Un score qui ne reflète que la physionomie du match aller, livré le 10 août à Lubumbashi, soldé par un score de 5-1 en faveur des Léopards. La RDC se qualifie donc avec un score cumulé de 9-1.

Une qualification promise par l'attaquant Olga Tshilombo Kalamba, mercredi, peu avant de quitter de Kinshasa en leur dernière séance d'entrainement au terrain de l'école turque : « nous n'avons pas perdu le match par forfait. On a connu un retard de voyage, mais la CAF a tranché, le match se joue jeudi, et nous, nous quittons le pays ce mercredi. Nous sommes d'ailleurs très avancés par le travail. Soyez rassuré, il y aura des bonnes choses. Soyez-la, supportez nous, et faites confiance à nous, on va vous donner des belles victoires, c'est ce que vous attendez de nous, faites confiance à nous, RDC elokoyamakasi », a-t-elle déclaré dans un sourire des combattantes.