Congo-Brazzaville: Insertion sociale - Le Gret congratule la première vague des apprenants

Une cérémonie de remise des attestations de fin de formation qualifiante modulaire, organisée dans le cadre du Projet d'appui au renforcement de l'employabilité et l'insertion professionnelle des jeunes vulnérables de Pointe-Noire (Parein), initié par le Gret (Professionnels du développement solidaire), a eu lieu le 27 août, au siège du troisième arrondissement, Tié-Tié.

Lancé le 15 janvier 2020, le projet a été mis en œuvre en partenariat avec le Giac (Groupe interprofessionnel des artisans du Congo). Il est financé par l'Agence belge de développement et cofinancé par l'Agence française de développement (AFD), dans le cadre du programme Vet.Toolbox de l'Union européenne. Le Parein, prévu pour deux ans, concerne uniquement le troisième arrondissement Tié-Tié. Il a comme objectifs améliorer l'accès de la population vulnérable de cet arrondissement à l'information sur les offres de formations ; réduire le taux de décrochage des jeunes en formation ; créer des conditions durables d'accès à un dispositif d'accompagnement à l'emploi et/ou l'auto-emploi.

145 jeunes, dont 72 filles, en situation de vulnérabilité, âgés entre 16 et 30 ans et venant des dix-septquartiers de Tié-Tié, ont constitué la première vague des apprenants qui ont achevé leur formation qualifiante modulaire. Une formation courte par alternance en deux temps (formation technique qualifiantes par apprentissage dans les centres et stage en entreprise). Les jeunes apprentis ont suivi, pendant six mois, des formations en coupe-couture, mécanique automobile, conduite automobile, froid et climatisation, coiffure et restauration. Des formations assurées par six centres de la place, notamment le centre Don Bosco, le CEFA mécanique automobile, le CEFA des métiers et services, le CEFA maintenance industrielle et le centre Sueco.

Pour ce qui est de la durée de la formation, Laurgaël Justus Elenga, coordonnateur du Parein, a souligné : «Un parcours de formation qualifiante de six mois peut être jugé insuffisant pour apprendre un métier. Pour pallier cette difficulté et répondre à la problématique de décrochage souvent constaté chez cette catégorie de jeunes, le projet a mis en place un dispositif de formation fondé sur les compétences produites. L'enjeu est que le jeune soit en mesure de mettre rapidement sur le marché un produit ou service et l'inscrire dans une posture de formation continue pour acquérir de nouvelles compétences».

Outre la remise des attestations à un échantillon d'apprenants, la cérémonie, placée sous la houlette du conseiller spécial de l'administrateur maire de Tié-Tié, a été aussi l'occasion de présenter les résultats de cette première vague des apprenants. En effet, sur les 145 jeunes sélectionnées, 131 ont terminé le parcours de formation, 14 ont décroché pour motifs : grossesse, obtention d'un emploi, maladie infectieuse.

Laurgaël Justus Elenga, qui s'est dit satisfait des résultats, a indiqué qu'après cette formation, le Gret poursuit l'accompagnement des jeunes à travers les stages pré-emploi grâce à des conventions de partenariat signés avec les très petites entreprises et les petites et moyennes entreprises de la place. Le Gret et le Giac mettront aussi en place un dispositif d'insertion en auto emploi qui sera fondé sur le principe de facilitation d'accès au crédit. Par ailleurs, le coordonnateur du Parein a remercié la circonscription d'actions sociales de Tié-Tié ainsi que la mairie de cet arrondissement pour leur implication dans le projet depuis la phase d'identification des jeunes.

Notons que le Gret est une ONG internationale de développement solidaire qui agit depuis plus de quarante ans dans près de trente pays. Il intervient sur les grands champs du développement économique et social, avec une approche fondée sur le partenariat et la recherche-action. Il combine action de terrain avec les activités d'expertise, de contribution aux politiques publiques et de capitalisation/diffusion de références. Le Gret intervient au Congo-Brazzaville depuis 2002.