Algérie: Arrestation d'un terroriste et destruction d'un (01) atelier de fabrication d'explosifs

Alger — Un (01) dangereux terroriste a été capturé le 15 août dernier au niveau de Djebel Messaada à El Milia dans la wilaya de Jijel par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), qui a saisi également 3 fusils de chasse et détruit un (01) atelierde fabrication d'explosifs contenant 13 bombes de confection artisanale, indique un bilan opérationnel de l'ANP publié mercredi par le ministère de la Défense nationale.

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et dans la poursuite de l'opération de fouille et deratissage engagé par un détachement de l'ANP, le 25 août 2021 au niveau de Djebel Messaada à El Milia, wilaya de Jijel, ayant permis de capturer un dangereux terroriste et de récupérer desarmes à feux, l'exploitation dudit criminel s'est soldée par la saisie de 03 fusils de chasse et ladestruction d'un (01) atelier de fabrication d'explosifs contenant (13) bombes de confection artisanale", précise le bilan.

Selon la même source, "cinq (05) narcotrafiquants ont été arrêtés au niveau des territoires des 2e et 3e Régions militaires" par des détachements combinés de l'ANP et les différents services de sécurité qui ont saisi, aussi, durant la période allant du 25 au 31 août, (11) quintaux et (51) kilogrammes de kif traité que les bandes criminelles ont tenté d'introduire à travers les frontières avec le Maroc".

Dans un autre contexte, des détachements de l'ANP ont intercepté, à Tamanrasset, In Guezzam, Bordj Badji Mokhtar, Djanet et Tindouf, "(107) individus et saisi (23) véhicules, (242) groupes électrogènes, (158) marteaux piqueurs, (07) détecteurs de métaux, des quantités d'explosifs, d'outils de détonation et d'autres équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite, ainsi que (28,5) tonnes de mélange d'or brut et de pierres, (04) tonnes de denrées alimentaires", ajoute le bilan.

Par ailleurs, les Garde-côtes ont déjoué, au niveau de nos côtes nationales, des tentatives d'émigration clandestine de "(146) individus à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que (55) immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Tlemcen, Tébessa, In Amenas et Béchar".

Ces multiples opérations menées par des détachements et des unités de l'ANP dans le cadre de leurs nobles missions de défense et de sécurisation du territoire national contre toute forme de menaces, "témoignent de l'engagement infaillible de nos Forces armées à préserver la quiétude et la sécurité dans notre pays", souligne-t-on.