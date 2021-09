Gabon: Orientation Nouvelle - Un an dans l'échiquier politique gabonais

Orientation Nouvelle( ON), nouveau né de la scène politique gabonaise vient de souffler sa première bougie. A Libreville, les partisans et sympathisants de cette formation politique se sont retrouvés pour communier entre eux, ce jour anniversaire. C'était le dimanche 29 août 2021 au quartier Pampidou, dans le premier arrondissement de la capitale gabonaise.

Résident loin de sa terre natale, le Pasteur Sosthène Orphé Lendjedi Ibola a avant tout propos, témoigné sa reconnaissance à celui qui rend fertiles nos terres infertiles( Dieu). Pour lui, cette petite pause marquée par les uns et les autres ; lui donne l'opportunité ici d'exprimer avant tout sa reconnaissance au Dieu Tout-Puissant, "Lui qui est L'Éternel des Armées Célestes, ainsi qu'à notre Seigneur Jésus-Christ, le Souverain Roi des rois de toute la Terre, Lui qui a fait de nous par l'Esprit du Dieu Vivant, des rois et sacrificateurs à la gloire de Dieu Le Père, pour que nous puissions régner avec Lui sur cette terre".

Aussi, le Chef du parti Orientation Nouvelle a t-il a confessé sa gratitude envers chacun d'entre les membres est immense : "enfants, jeunes, femmes, adultes et vieillards, en votre qualité, poste et position, qui avez cru à cette vision et fait confiance à ceux qui l'incarne. Où que vous soyez et quoique vous faites au sein de notre famille, sachez que vous êtes précieux pour la génération présente et celle à venir".Il ne saurait oublier le Docteur Erick Poaty, co-fondateur du parti, qui se bat au quotidien pour la mise en forme de tous leurs idéaux.

Un an d'existence, un an d'obstacles et défis mais plus important : Un An symbolisant un pas en avant vers la Libération totale de notre très chère patrie.

Peuple Gabonais, "Je sais que le pessimisme nous habite, et que nous ne sommes toujours pas à l'abri de la peur. Mais cependant, je voudrais en appeler à notre conscience collective et à notre capacité de croire que tout est encore possible. C'est cette conscience collective qui nous a poussé à nous tenir debout comme un seul homme et revendiquer nos droits de peuple libre à travers les différentes élections présidentielles"lance Docteur Erick Poaty, co-fondateur du parti.

Le Pasteur Sosthène Orphé Lendjedi Ibola a tenu à rappeler que de tout temps, la politique et la religion se sont entremêlées, influençant conjointement la Nation et l'État : le 1er au plan administratif et le second au plan spirituel.

Au Docteur Martin Luther King d'interpeller dans cette veine en affirmant : « qu'une religion qui n'est pas capable d'adresser les problèmes politiques, économiques, sociaux, militaires, juridiques etc. d'une nation est une religion qui a raté son but ».

Sosthène Orphé Lendjedi Ibola et ses membres ont décidé de ne plus assister indifférents au kidnapping de leur liberté couplé de la mainmise sur les ressources nationales et le pillage organisé de leur système économique...

« Ce qui m'effraie, ce n'est pas l'oppression des méchants, c'est l'indifférence des bons » disait une fois encore le Docteur Martin Luther King, rappelle t-il.