Sénégal: "Démocratie et droits de l'homme - Nouveaux pièges pour l'Afrique", nouveau livre du philosophe Thierno Diop

Dakar — Le philosophe sénégalais Thierno Diop vient de publier aux éditions L'Harmattan-Sénégal un essai de sociologie politique intitulé "Démocratie et droits de l'homme - Nouveaux pièges pour l'Afrique", annonce un communiqué transmis mercredi à l'Agence de Presse sénégalaise.

Dans cet ouvrage, Diop "révèle par une analyse minutieuse que les droits et la démocratie constituent les nouveaux pièges utilisés par les classes dirigeantes de l'Occident alliées à des forces sociales internes, depuis qu'elles ont décidé d'intégrer le continent africain dans le marché mondial capitaliste, selon des modalités correspondant aux différentes phases de l'accumulation du capital", indique la quatrième de couverture.

"Ces pièges empêchent les Africains d'opérer les ruptures douloureuses indispensables à la transformation de leurs conditions d'existence et de leur être", souligne le texte, ajoutant que l'auteur "met à nu ces pièges en dévoilant la nature des Etats postcoloniaux, celle des transitions démocratiques et les enjeux dont elles sont l'objet".

Il évoque aussi "les préalables à remplir pour sortir des nouveaux pièges et œuvrer à l'avènement d'un monde qui, en substituant une logique plus humaine et plus solidaire à la logique individualiste perverse du capital, crée les conditions rendant effectifs les droits de l'homme et la démocratie".

Thierno Diop est philosophe de formation. Il a enseigné au département de philosophie de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et au Centre d'études des sciences et techniques de l'information (CESTI). Il est l'auteur de "Marxisme et critique de la modernité en Afrique" (L'Harmattan, Paris, 2007) et "Léopold Sédar Senghor, Majhemout Diop et le marxisme" (L'Harmattan, Paris, 2010).