Afrique: Eliminatoires Coupe du monde 2022 / Sénégal-Togo au Stade Lat Dior (16h) - Les «Lions» lancent la campagne du Qatar

Le Sénégal rentre ce mercredi 1er septembre dans les éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde de 2022 avec la rencontre qui l'oppose au stade Lat Dior de Thiès (16h) au Togo pour le compte de la première journée du groupe H. L'objectif pour les Lions sera de bien démarrer et de lancer la campagne pour le Mondial au Qatar mais aussi de préparation à la prochaine CAN au Cameroun.

A la satisfaction des principaux acteurs et des Lions qui ont dans l'ensemble bien apprécié l'état de la pelouse refaite. L'objectif sera désormais pour les Lions de s'assurer à domicile la première place de ce groupe H de qualification et d'aborder au mieux la suite des éliminatoires. Surtout que les conditions et le contexte n'ont pas été aussi favorables. A deux jours d'intervalle, le timing du regroupement des Lions a été jugé très court pour recevoir tout le groupe en provenance leur club, les mettre dans le bain. La fédération sénégalaise de football a dû saisir la FIFA sans succès pour repousser la programmation de la trêve internationale jugée trop proche des matches internationaux. En vain. Le sélectionneur Aliou Cissé a maintenant la carte en main.

Au-delà de l'enjeu, ce premier match contre les «Eperviers» permettra au technicien sénégalais de se faire une idée de la forme actuelle mais aussi de mieux affiner le collectif en perspective de la prochaine CAN. Le Togo qui est absente pour la prochaine CAN au Cameroun, veut décrocher une deuxième qualification au Mondial après celle de 2006 en Allemagne. Ironie de l'histoire, c'est en terre sénégalaise que les Eperviers étaient passés en accrochant les Lions à domicile. Ce hold-up réalisé par la bande de Adebayor avait en son temps, laissé ce public sénégalais pantois et déçu de ce "match nul-défaite". Après le match de cette première journée du groupe H, l'équipe du Sénégal se rendra le 7 septembre à Brazzaville où il affrontera les Diables rouges du Congo. Les Lions feront face à la Namibie le 6 octobre prochain.