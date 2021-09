Sénégal: Touba patauge, avec à la clé 5 morts et des centaines de maisons dans les eaux - Les inondations, l'autre défi du grand magal

A quelques semaines de la célébration du Grand Magal, la ville de Touba est toujours envahie par les eaux de pluies. Ces inondations ont occasionné 5 cas de noyade et des centaines de maisons sous inondées dans les différents quartiers de la cité religieuse. Ce qui fait qu'à moins d'un mois de ce grand rassemblement religieux, Touba est à l'épreuve des inondations. En attendant, le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, très sensible à la situation, a dégagé une enveloppe de 50 millions pour aider les sinistrés.

Le Grand Magal de Touba, édition 2021, c'est dans moins d'un mois. Les préparatifs vont bon train. La prévalence de la pandémie de Covid-19 n'y fera rien. Les autorités religieuses, par la voix du porte-parole du Khalife général des Mouride qui a fait face à la presse dimanche dernier pour lever toute équivoque sur la tenu de l'événement, sont formel. Seulement, les nombreux fidèles venant de tous horizons qui vont converger vers la capitale du Mouridisme, pour y célébrer le départ en exil au Gabon du fondateur de cette confrérie, un des plus grands rassemblements religieux du Sénégal, risquent d'y faire face, y compris des populations autochtones, à un hôte encombrant autre que la pandémie : les eaux de pluie.

En effet, les fortes pluies que continuent d'enregistrer cette partie du bassin arachidier ont fini par installer plusieurs quartiers de Touba et leurs habitants dans la désolation des inondations depuis plusieurs jours. Même si Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké, le porte-parole du Khalife général des Mourides, a souligné que les conférences religieuses seront tenues en respectant les mesures barrières et qu'un thème sur le rôle de Cheikh Mountakha dans la lutte contre la Covid-19 est au menu de ces rencontres scientifiques, l'autre défi, en cette période de pandémie de Covid-19, c'est d'endiguer les inondations.

En attendant, à quelques semaines du Grand Magal, la ville de Touba est toujours envahie par les eaux de pluies. Les fortes pluies tombées ces derniers à Touba ont occasionné 5 morts et beaucoup de maisons inondées, selon un bilan établi par les Sapeurs-pompiers. La ville de Touba qui devra accueillir, dans environ trois semaines le Grand Magal (de Touba), commémorant le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké Khadimou Rassoul, est envahie par les eaux stagnantes. Il faut patauger pour vaquer à ses occupations. L'autoroute qui relie la ville de Mbacké à Touba-Mosquée est impraticable, surtout à hauteur de Ndame près de l'hôtel communautaire, obligeant les véhicules à emprunter une seule voie. Deux camions hydro-cureurs ont été repositionnés sur cet endroit pour dégager l'eau. La route Djanatou-Grande Mosquee n'est pas épargné car les eaux stagnantes sont visibles un peu partout, surtout à hauteur de la Mosquee Cheikh Béthio Thioune.

Les chauffeurs de taxi ou autres moyens de locomotion procèdent par un long détour pour pouvoir circuler. Conduire à Touba, surtout en cette période de saison des pluies, relève du parcours du combattant. A un kilomètre du croissement Serigne Cheikh Mbacké, en allant vers la Grande mosquée, il y a également une marre d'eau qui perturbe la circulation des véhicules et des charrettes. Les eaux stagnantes ont également chassé une centaine de familles de leurs maisons notamment au niveau de la voie de contournent dans le quartier Darou Marnane. Les 126 mm d'eau de pluie tombés ces dernières 48 heures ne sont pas pour faciliter la tâche au Sapeurs-pompiers et le dispositif de pompage des eaux mis en place. Pis ces eaux ont causé beaucoup de désagréments.

N'empêche, les éléments des Sapeurs-pompiers sont à pied d'œuvre. Au moins 3 électropompes et une trentaine de motopompes de grands calibres variant entre 80, 100 à 150 mètres-cubes et des motopompes de petits calibre de 22 à 30 mètres-cubes destinés aux maisons et 35 camions hydro-cureurs sont engagés dans cette course contre la montre pour bouter l'eau hors des maisons et des voies principales occupées de Touba. Les zones les plus touchées sont Keur Niang, Nguiranene, Darou Khoudoss, Darou Miname et Ndame. Au niveau de Keur Niang, le bassin de rétention avait fait le plein, occasionnant un débordement des eaux dans les maisons.

TOUBA - 5 MORTS DANS LES INONDATIONS : Le Lieutenant-colonel Cheikh Tine alerte sur les risques élevés de noyade

Le Lieutenant-colonel Cheikh Tine, le commandant du Groupement d'incendie et de secours n°2 déclare que ces dernières 48 heures, les éléments de la Brigade des Sapeurs-pompiers de Touba ont été alertés pour des séries de noyade dans la cité religieuse de Touba.

Dans le quartier Ndamatou, aux environs de 17 heures, un garçon noyé, âgé de 12 ans, a été repêché sans vie. Ensuite, il y a eu deux interventions pour des cas similaires à Darou Rahmane, à 14 heures, une fillette de 7 ans tombée dans un puits. Et à 18 heures, 3 garçons dont la moyenne d'âge tourne autour de 7 à 13 ans qui se sont noyés au niveau des carrières de Darou Rahmane ont tous été repêchés sans vie par les Sapeurs-pompiers. Ce qui porte le bilan à 5 corps sans vie pour des cas de noyade.

Tous les corps ont été transportés et déposés à la morgue de l'hôpital Matlaboul Fawzayni. Le Lieutenant-colonel Cheikh Tine, le commandant du Groupement d'incendie et de secours n°2 qui déplore cette situation a sonné l'alerte, prévenant les populations sur les risques élevés d'accidents de noyade, d'électrocution, de chute, compte tenu des pluies importantes enregistrées ces derniers temps à Touba. C'est pourquoi il invite les parents à veiller davantage sur les enfants. «Nous les invitons à plus d'attention et de vigilance. Eviter les marres d'eau et les bassins d'eau ou tous les endroits susceptibles de recueillir de l'eau», leur a-t-il lancé comme message.

LE KHALIFE GENERAL DES MOURIDES DEGAGE 50 MILLIONS : Son porte-parole exhorte les parents a la vigilance

Le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, très touché par la situation des sinistrés des inondations à Touba, a dégagé une enveloppe de 50 millions de F CFA pour les aider à surmonter leurs difficultés. Auparavant, le porte-parole du Khalife général des Mourides, Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké qui était face à la presse, le dimanche 28 août 2021, dans le cadre des préparatifs du Grand Magal, avait exprimé toute sa compassion aux sinistrés des inondations Il avait même indique qu'il s'agissait d'une centaine des maisons. Il avait également annoncé le soutien du Khalife aux sinistres et salué les efforts de l'Etat dans la lutte contre les inondations dans la cité religieuse. Il avait demandé aux parents à veiller sur l'éducation de leurs enfants