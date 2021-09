Congo-Brazzaville: Bourse Sundance Institute et Adobe - Maliyamungu Muhande parmi les lauréats

La jeune cinéaste congolaise fait partie des dix boursiers et boursières annoncés au mois de juillet dernier.

Les boursier(e)s de 2021 ont été choisis parmi plus de 1 650 candidats âgés de 18 à 25 ans. Issu(e)s de différents pays et de disciplines créatives diverses, allant du documentaire à la fiction, ces dix artistes émergents, fait-on savoir, bénéficieront pendant un an du mentorat et du soutien du Sundance Institute et d'Adobe, partenaire fondateur du Sundance Ignite, programme créé en 2015 qui identifie et soutient les nouvelles voix ainsi que les nouveaux talents de la prochaine génération de cinéastes et favorise l'émergence de nouveaux publics pour la narration indépendante.

Ces boursiers ont été sélectionnés à partir d'un court métrage d'une à quinze minutes soumis au Sundance Ignite x Adobe Short Film Challenge, hébergé sur la plateforme communautaire numérique de l'Institut, Sundance Collab. Les dix boursiers, expliquent les organisateurs, ont été sélectionnés pour leur voix profondément originale, leur créativité dans la narration et la rigueur de leur art.

Le programme de la bourse, fait-on savoir, est centré sur les artistes et a pour objectif de soutenir chaque boursier dans son développement artistique et professionnel en tant que réalisateur et conteur. Les lauréats ont débuté leur année de bourse par le laboratoire numérique Sundance Ignite x Adobe Filmmakers Lab, qui s'est déroulé du 26 au 30 juillet sur le Sundance Collab, avec un accent particulier sur l'avancement des projets et l'approfondissement des compétences des boursiers en matière de développement de personnages.

En plus de recevoir un abonnement gratuit d'un an à Adobe Creative Cloud et à Sundance Collab au niveau Créateur, chaque boursier est jumelé avec un mentor pour un soutien artistique et professionnel. Les mentors de cette année sont les anciens du festival Andrew Ahn (Spa Night, SFF '16), Carlos López Estrada (Blindspotting, SFF '18, Summertime SFF '20), Jacqueline Olive (Always in Season, SFF '19), Nico Opper (Try Harder !, SFF '21) et Hannah Pearl Utt (Before You Know It, SFF '19).

Talentueuse cinéaste émergente

Maliyamungu Gift Muhande est une cinéaste originaire de la ville de Bukavu et basée actuellement à New York. Son court métrage "Nine days a week" (quinze minutes et vingt-huit secondes), un portrait du photographe de rue emblématique, Louis Mendes, a été sélectionné par le National board of review et projeté à DOC NYC en 2020. En outre, grâce à ce film, la cinéaste a remporté la 41e édition du festival étudian « Fine cuts », organisé chaque année par la prestigieuse université « The New School». Maliyamungu Muhande a remporté les trois prix de la compétition : le prix du jury, le prix du public et le prix décerné par les anciens. Elle crée actuellement un documentaire intime et collaboratif avec un groupe d'étudiants de Monticello, New York, intitulé "Near Broadway".

Depuis août 2019, Maliyamungu Muhande est également assistante de recherche et d'enseignement à la Parsons The New School for Design, une école de design affiliée depuis 1970 à The New School. Enseignante de français à The New School, elle est aussi membre du conseil d'administration des jeunes leaders de Robert F. Kennedy human rights, une organisation américaine à but non lucratif de défense des droits de l'homme. Elle est aussi la fondatrice de « Therapeutic creative curriculum for refugee children », qui vient en aide aux enfants réfugiés. Le projet consiste en un programme de formation thérapeutique pour les enfants réfugiés qu'elle a mis en place en novembre et décembre 2016 en Ouganda. En 2017, en Afrique du Sud, Mayilamungu Muhande a reçu la médaille d'or au Loeries Awards pour son projet «The Dumbest Project», portant sur l'écart salarial des 15% vécu par les enseignants en Amérique. Le Loeries Créative Week Durban est l'un des plus grands rassemblements de créatifs en Afrique et au Moyen-Orient, qui rassemble les meilleurs esprits novateurs de l'industrie. A cette époque, Mayilamungu Muhande était étudiante à Vega School, en Afrique du Sud, où elle a décroché un Bachelor ès arts, communication de marque créative, avec une spécialisation en multimédia.