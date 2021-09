Congo-Brazzaville: Insertion professionnelle - cinquante albinos lancés dans la fabrication des cosmétiques

Des membres de la Fondation Mwimba-Texas (FMT) ont bénéficié d'une formation en fabrication des produits cosmétiques bio pour des peaux sensibles dont celles des albinos. La formation a été initiée et soutenue par la Fondation Vodacom, dans le cadre de son projet « Albinos fier et autonome ».

Les cinquante albinos ont été formés pendant près de trois mois par l'association Femmes mission solidaires. La formation a été clôturée par une cérémonie organisée le 28 août à lKinshasa, au cours de laquelle des brevets de participation et des kits de démarrage d'activités ont été remis aux lauréats. Ces jeunes albinos ont appris à fabriquer des savons et des laits de beauté à base des produits bio que l'on trouve dans le terroir dont le concombre, le curcuma, l'argile verte, etc.

En organisant cette formation, la Fondation Vodacom a voulu faire de ces albinos des véritables acteurs de développement et des personnes socio-économiquement intégrées. C'est ce qui justifie, selon le directeur général adjoint de Vodacom-Congo, Paulin Ikwala, et la directrice de la Fondation Vodacom, Viviane Mulenda, l'octroi des kits de démarrage d'activités à ces lauréats.

Pour la présidente Vivianne Mulenda, cette formation répond à la vision de la Fondation Vodacom et est bénéfique non seulement pour les albinos mais également pour leurs familles ainsi que toute la société. « Tout ce que nous faisons, nous le faisons avec passion. Nous changeons la vie de la population, redonnons de l'espoir et le sourire. Désormais, vous êtes des hommes et des femmes d'affaires », a-t-elle indiqué.

Viviane Mulenda a poursuivi que c'est un grand jour parce que certains de ces albinos vont être lancés dans le business. «Vous allez le commencer aujourd'hui, les gens qui étaient considérés comme sans valeur, grâce à notre programme "Albinos fier et autonome", nous participons à l'intégration sociale de cette communauté qui est marginalisée. Et, nous savons bien qu'en étant marginalisés, Vodacom est venu vous redonner le sourire. Et avec votre intégration économique et sociale, nous sommes convaincus que vous allez participer au développement du pays, parce que le Congo a besoin de vous », a-t-elle fait savoir.