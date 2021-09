Congo-Brazzaville: Sylvère-Henry Cissé - « Le Congo a un potentiel touristique énorme à développer »

Journaliste-consultant, conseil stratégique, auteur... , Sylvère-Henry Cissé a séjourné récemment en République du Congo. De passage dans les locaux du quotidien Les Dépêches de Brazzaville, cet ancien de la rédaction Sport de Canal+ nous a accordé une interview exclusive dans laquelle il nous parle de ce qu'il devient après Canal+, et donne son opinion sur l'actuelle équipe française de Paris Saint-Germain.

Vous venez de visiter les locaux des Dépêches de Brazzaville, que retenez-vous ?

C'est un réel plaisir de pouvoir visiter les installations des Dépêches de Brazzaville et j'ai apprécié le « Tout-en-un ». De l'écriture des articles, jusqu'à l'impression et la diffusion des journaux, la chaîne de fabrication est complètement intégrée et fluide. J'ai découvert aussi que Les Dépêches de Brazzaville ont une édition kinoise, ce qui montre bien son ancrage dans la réalité du Bassin du Congo. J'ai été très heureux de visiter la rédaction et saluer mes confrères. Je suis passé également à la librairie et à la galerie. J'ai observé de première main cette connexion avec les cultures des Afriques et la mise en valeur du patrimoine congolais.

Peut-on savoir ce qui justifie votre séjour au Congo- Brazzaville ?

Tout d'abord les vacances, parce que j'ai besoin de l'Afrique chaque fois que l'occasion se présente. J'ai des amis qui depuis longtemps m'invitaient au Congo-Brazzaville. Je suis venu pour la première fois en juillet puis septembre 2015 lors des Jeux africains. J'ai eu plusieurs chocs pendant ces deux voyages de quarante-huit heures. D'abord le choc esthétique, le plaisir de goûter un accueil des Congolais lors de cet événement exceptionnel, à savoir les Jeux africains. Je suis revenu à l'occasion des vacances prendre du temps ici afin de découvrir les villes de Brazzaville et de Pointe-Noire, et aussi faire un reportage.

Comment avez-vous trouvé les deux villes?

A Pointe-Noire, c'était le tourisme et à Brazzaville j'ai découvert la ville que je ne connaissais pas pendant mes séjours de 2015. Ce que j'ai aimé à Brazzaville, c'est d'abord sa verdure, c'est vraiment Brazza la verte. J'ai aimé aussi la quiétude. Je connais beaucoup de villes africaines qui sont envahies par le bruit, l'excitation, les embouteillages. Il y a certes des embouteillages à Brazzaville mais qui ne sont pas stressants. On se déplace facilement d'un point à un autre. Cela a été pour moi un sentiment de bien-être. Je me suis ressourcé dans ce pays du continent africain qui fait partie du Bassin du Congo et de sa richesse. Je me suis ressourcé aussi de ses richesses naturelles et culturelles.

Vous parliez d'un reportage ...

Effectivement ! J'écris pour le journal "Le Point Afrique" où pour son site Internet je réalise les city guide. Quand j'atterris dans une ville, je la fais découvrir aux lecteurs par le LifeStyle, c'est-à-dire la gastronomie, la culture, les endroits à visiter. Depuis Paris, nous entendons parler de la galerie Art Brazza. Je suis venu voir la qualité du travail qui est fait dans cette galerie qui réunit les artistes d'art contemporain des deux Congo. Et je trouve extrêmement intéressant de montrer l'énergie, la qualité des artistes réunis au même endroit, et apprécier l'art contemporain congolais, qu'il soit brazzavillois ou kinois, à l'instar du merveilleux tableau de l'artiste Shula. Cette galerie, je la trouve intéressante parce qu'elle montre le dynamisme congolais en matière d'art contemporain. C'est pour cela que je suis ici. Je vais en parler dans l'article que je vais écrire pour "Le Point Afrique" dans ce city guide. S'agissant du volet touristique, je vais expliquer aux lecteurs ce qu'ils peuvent faire, manger, découvrir sur différents aspects liés à l'art congolais. Certes, le Congo n'est pas connu touristiquement, ce n'est pas sa fonction première. Le pays n'est pas ouvert au tourisme de masse, alors qu'il a un potentiel touristique énorme qui mérite d'être développé.

Vous êtes animateur des émissions sportives sur Canal+, mais depuis quelque temps vous n'êtes plus visible. Que se passe-t-il ?

S-H.C. : J'avais quitté Canal+ en 2017 mais, on m'a consulté pour donner mes analyses de sport. J'ai la chance et le bonheur d'être consultant sur France 24 et je l'ai fait pendant l'Euro 2020 de football. C'est vrai, mes analyses sont moins visibles parce que je ne suis plus à la télévision, mais elles sont là présentes à travers mes différentes actions en France, à travers les consultations que l'on me demande, à travers les papiers que j'écris, ... J'ai la chance de conseiller le directeur général de la Marocaine des jeux et des sports, Younes El Mechrafi, qui est également secrétaire général de l'association des loteries d'Afrique, qui a pour but de financer le sport dans chaque pays d'Afrique. C'est vous dire que je suis toujours dans le sport mais de manière moins visible et beaucoup plus stratégique. Aussi, depuis vingt ans, j'anime des formations sur la prise de parole en public et la construction des discours plus convaincants et efficaces.

Un mot sur le transfert de Lionel Messi à Paris Saint-Germain...

Messi à Paris, pour moi c'est un bonheur ultime. Je supporte l'équipe de Paris Saint-Germain depuis trente ans, jamais dans mes rêves je n'aurai dû imaginer qu'un tel joueur puisse se retrouver dans notre équipe. Je m'imagine cette équipe de Paris avec Di Maria, Messi, Neymard, Mbappé, Georgino Wijnaldum, Achraf Hakimi (qui est un joueur exceptionnel), Marquinos, sans compter les autres, et surtout avec la bataille entre les deux gardiens. On a une équipe qui doit normalement remporter la Ligue des champions. Messi fait partie des trois quatre meilleurs joueurs au monde dont trois sont dans Paris Saint-Germain. Maintenant, le problème ce sont les équipes adverses, puis la capacité de l'entraîneur Pochettino à faire jouer cet ensemble exceptionnel et magnifique.

Et sur le cas Mbappé ?

Imaginez-vous Paris Saint-Germain championne d'Europe, Mbappé va-t-il quitter ce club ? Je pense que tout est lié au résultat. Chaque joueur de cette équipe a une telle ambition que ce qu'il recherche c'est d'être meilleur dans la meilleure équipe. Aujourd'hui, on a offert à Mbappé ce qu'il avait demandé. Avoir une équipe qui soit construite autour de lui avec un véritable projet, il l'a eu. Il faut absolument qu'il donne tout pour remporter le championnat de France, remporter toutes les compétitions et surtout la Ligue des champions. Et s'il la remporte avec cette équipe, je pense que ça sera difficile pour lui de la quitter.