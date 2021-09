Congo-Brazzaville: Société civile - l'Etat appelé à promouvoir les valeurs sociales

Le président de l'association Univers des jeunes, Maxence Ondongo, a animé le 1er septembre à Brazzaville une conférence de presse sur la « Nouvelle citoyenneté et cohésion nationale », afin d'encourager les acteurs publics ou privés à promouvoir les valeurs sociales et à réviser certains programmes de formation ainsi que d'occupation des jeunes.

Le message de Maxence Ondongo a été centré sur la promotion de la citoyenneté, la lutte contre les antivaleurs et la cohabitation intergénérationnelle pour valoriser la nouvelle citoyenneté et la cohésion nationale. Son association propose à l'Etat de revoir les formes de promotion des valeurs citoyennes, de lutter contre les antivaleurs, de faire un état des lieux sur l'éducation civique et d'introduire dans les programmes d'enseignement les notions de citoyenneté et de cohésion nationale.

« Nous aspirons tous à voir notre pays se développer mais il y a des facteurs tels l'égoïsme, le tribalisme et autres qui retardent notre évolution. Nous devons mettre à profit notre diversité culturelle et promouvoir nos valeurs citoyennes pour développer le Congo. Autrefois, les notions de citoyenneté et de la morale étaient bien enseignées dans nos écoles donc, il faut revoir les programmes de l'enseignement », a indiqué Maxence Ondongo.

L'éducation à la citoyenneté, a-t-il fait savoir, fait partie intégrante des programmes scolaires permettant à l'enfant de s'approprier les valeurs de la République, de maîtriser les pratiques et les comportements civiques associés.

Le président de l'Univers des jeunes s'est par contre indigné de certains phénomènes qui prennent corps dans les milieux juvéniles. « Il y a des comportements qui mettent à mal nos valeurs citoyennes comme le phénomène koulouna qui s'installe progressivement dans notre société mais importé de la RDC. En Côte d'Ivoire, il est qualifié de phénomène microbe et en République du Congo, il est appelé bébés noirs. Il faut qu'il y ait des programmes d'occupation, de formation et de réinsertion des jeunes pour atténuer la délinquance », a-t-il déclaré.

Pour une nouvelle citoyenneté et une cohésion nationale sans crise de mentalités, l'Etat doit mettre assez de moyens pour combattre les antivaleurs au moyens des chants, des arts plastiques, des rencontres d'éducation civiques.

« Un enfant né au Congo d'un père Congolais et d'une mère étrangère et vice-versa est un Congolais. Si cet enfant a un projet pour la nation au regard de ses convictions, les Congolais doivent l'accepter. Sur ce genre de cas notre Constitution est très claire », a commenté Maxence Ondongo.

Signalons que l'association Univers des jeunes compte créer des cercles de réflexion en partenariat avec les mairies d'arrondissement pour la promotion des valeurs citoyennes et sociales.