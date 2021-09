Congo-Kinshasa: Accès à l'électricité à Kinshasa - Maluku la commune la plus noire

Selon la campagne « Le courant c'est mon droit », sur trente et un quartiers de la municipalité de Maluku, seize ne sont pas éclairées. Cette commune est suivie par Nsele et Makala.

La Coalition des organisations de la société civile pour le suivi des réformes et de l'action publique (Corap) entre dans sa deuxième semaine dans la campagne sur l'accès pour tous à l'électricité, « Le courant c'est mon droit ». La deuxième vidéo lancée dans le cadre de ce plaidoyer parle de la situation d'accès à l'électricité dans la province de Kinshasa. Selon ce document, la commune de Maluku, créditée de 51% de points, est déclarée championne des communes les plus noires. La vidéo indique, en effet, que sur trente et un quartiers que compte cette municipalité, seize sont dans le noir.

La commune de Nsele, elle, a été créditée de 31% de points. Sur ses vingt-deux quartiers, seuls sept sont éclairés. Alors que pour Makala, crédité de 7% de points, sur ses dix-huit quartiers, seul un est éclairé.

Ce plaidoyer indique que malgré les potentialités énergétiques dont regorge la République démocratique du Congo, 90% de la population congolaise n'a pas accès à l'électricité. S'appuyant sur l'article 48 de la Constitution, la Corap entend pousser les autorités à prendre de bonnes décisions pour améliorer les conditions d'accès pour tous à l'électricité.

A l'en croire, la situation actuelle d'accès à l'électricité cause une défaillance dans les hôpitaux, alors que les familles se rabattent sur l'utilisation des braises et bois de chauffage, avec toutes les conséquences sur l'écosystème et le changement climatique. Et de noter que les élèves étudient avec les torches et d'autres moyens peu recommandés pour s'éclairer, avec ici encore les conséquences sur leur vision et toute leur santé.

Cette campagne, rappelle-t-on, va s'échelonner sur une période de cinq semaines, du 23 août au 20 septembre. En début de chaque semaine, une vidéo est prévue d'être lancée. Dans ce plaidoyer, la Corap, qui note les énormes potentialités énergétiques du pays, regrette le faible accès de la population à cette énergie électrique et veut l'appeler à réclamer son droit. Elle attend des autorités la fourniture à cette population de l'électricité qui est son droit le plus légitime, en améliorant la desserte.

La première vidéo lancée lors du début de cette campagne concernait l'accès à l'électricité en République démocratique du Congo (RDC) et en Afrique. Ce document a relevé, en effet, qu'en dépit de son potentiel énergétique, la RDC « reste leader de l'obscurité » sur le continent et dans le monde.