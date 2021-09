Ile Maurice: Petit-Raffray - Le mariage «hors norme» d'un policier

Fais ce que je te dis mais ne fais pas ce que je fais. C'est ainsi que l'on pourrait résumer la situation suivante. Un mariage «hors norme» a lieu actuellement à Petit-Raffray, du côté d'Union Daruty. La cérémonie a démarré durant le week-end écoulé et s'est poursuivie lundi, avec un orchestre jouant en live.

On en parle comme d'un événement «hors norme» pour deux raisons : le marié, qui serait un policier affecté à un poste de police du Nord et dont la famille aurait récemment gagné le jackpot du loto, a fait installer une immense marquise fermée sur place. Marquise qui a accueilli plusieurs centaines d'invités.

En ces temps de propagation du Covid-19 dans l'île, le protocole sanitaire toujours en vigueur interdit les rassemblements de plus de 50 personnes. Un nombre largement dépassé. Vraisemblablement, il y a des gens qui ne savent pas compter. De plus, c'est à se demander si les milliers d'invités présents ont gardé leurs masques et respecté la distanciation physique et les gestes barrières lors de ce mariage.

Deuxièmement, le volume de la musique n'a pas été respecté et a dérangé les voisins qui tentaient de dormir. Les membres du NeighbourhoodWatch ont téléphoné, à maintes reprises, au poste de police de Goodlands pour se plaindre du bruit. «Mo ti éna linprésion ki maryaz-la ti pé déroul anba lavarang», raconte une voisine excédée.

Les policiers ont d'abord dit qu'ils se déplaceraient pour y mettre bon ordre, avant de faire mine de ne pas savoir où se trouve exactement le lieu de la fête et de ne pas avoir vu la marquise alors que, comme le montre la photo ci-dessus, elle est on ne peut plus visible. Ce n'est qu'après une heure et demie du matin que la musique s'est arrêtée. Et, à hier, les voisins étaient appréhensifs car ils ont appris que la fête allait se poursuivre dans la soirée.

L'express a contacté la cellule de communication de la police aux Casernes centrales pour obtenir une déclaration au sujet de ce mariage «hors norme» mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu de retour à notre sollicitation. Pourvu que les cas de Covid-19 ne décuplent pas durant les 15 jours qui viennent...