Ile Maurice: Nouveau protocole - Des pilotes grincent des dents

À partir d'aujourd'hui, les pilotes qui effectueront des vols «tout cargo» devront satisfaire à la règle d'être doublement vaccinés, dont la dernière dose effectuée depuis plus de 14 jours. Mais ce nouveau protocole du ministère de la Santé pour les équipages d'Air Mauritius (MK) pour les vols passagers et cargo, ne plaît pas à tout le monde. Car ils étaient auparavant autorisés à travailler, dans un premier temps, avec une seule dose de vaccin.

En outre, la communauté des pilotes dénombre plusieurs lacunes. «Avec ce nouveau protocole, dans un mois, je n'ai que quatre jours de congé chez moi. Les trois semaines se passent en confinement dans un hôtel», fait ressortir l'un d'eux. Ce dernier affirme que le protocole ne s'aligne pas avec celui destiné aux autres compagnies aériennes qui desservent l'île. «Les équipages étrangers sont accommodés dans un resort hotel où ils peuvent se déplacer dans l'enceinte de l'établissement et utiliser tous ses services alors que nous sommes confinés dans une chambre pendant sept jours. Et nous n'avons pas le droit de sortir de celle-ci, même pour faire des exercices physiques ou pour prendre l'air. Au bout de quelques mois, ça devient de la torture mentale, alors que la santé physique se dégrade avec la nourriture qui n'est pas de bonne qualité et l'impossibilité de faire de l'exercice physique», déplore notre source.

Congé sans solde

Autre point soulevé par une source proche de la communauté des pilotes, le protocole pour une série de vols. Selon le protocole, entre ces vols, les équipages iront dans un hôtel de quarantaine, Holiday Inn, à travers un couloir sanitaire et retourneront vers l'aéroport en couloir sanitaire, jusqu'au prochain vol. À la fin de la série de vols, ils effectueront un test PCR à leur arrivée à l'aéroport et seront transportés jusqu'à leur domicile pour un auto-isolement strict de sept jours. À l'issue des sept jours, ils bénéficieront d'un test PCR au jour-7 à leur domicile et ne pourront quitter l'autoisolement qu'après le résultat négatif de ce test. «Si un pilote effectue un vol sur Paris, il retourne après à Holiday Inn pour deux jours. Ensuite, il repart sur Paris. Et lorsqu'il retourne, il va s'autoisoler chez lui. Mais pourquoi pas un auto-isolement depuis le premier vol ?», s'interroge-t-il. Selon lui, ce nouveau système permettrait d'envoyer davantage de pilotes en congé sans solde.

Notre source explique qu'entre les vols, pendant la série de vols, les pilotes sont envoyés à Holiday Inn et quand la série est complétée avec un vol sur Mumbai ou Johannesburg, ils vont au Récif Attitude. Au cas contraire, les pilotes s'auto-isolent chez eux «en sachant que le variant Delta, qui est le plus dangereux, vient d'Europe. Ces pilotes qui reviennent de l'Europe sont envoyés chez eux alors que ceux qui reviennent de Bombay vont en quarantaine dans un hôtel. C'est le monde à l'envers», martèle ce pilote.

Finalement, l'on fait ressortir que sur un vol cargo, l'équipage n'est en contact avec personne de l'extérieur. «Mais il faut se taper une quarantaine. Alors que si quelqu'un est positif à Maurice, ce n'est que de l'autoisolement. » La source fait remarquer que sur les vols cargo sur l'Inde, un loading supervisor est du voyage quand il y a du fret en cabine. «C'est lui qui indique où placer le cargo en cabine. Cette personne se mélange aux chargeurs indiens en classe économie. Nous nous restons dans le cockpit, nous ne rencontrons personne. Nous devons aller en quarantaine. Pour lui, c'est l'auto-isolement.»