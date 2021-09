Ile Maurice: Des programmeurs internes concoctent la plateforme virtuelle de la FSC

Lorsque des jeunes dont l'univers baigne dans les technologies de pointe sont considérés comme un atout capable de se dépasser, l'impossible devient possible. En 2019, l'heure était venue pour la FSC d'améliorer ses services internationaux.

Le meilleur moyen consistait à utiliser les derniers développements technologiques. Un tour des ressources internes démontra que ce travail pouvait se faire en interne sous la houlette du CE Thakoor, lui-même ingénieur informatique avec 25 années d'expérience à la BoM où il avait participé à la création de programmes comme le système de paiements et transferts interbancaires (MACSS). Avec le recrutement de deux ou trois nouveaux talents, les programmeurs maison ont livré le 13 août, la FSC One Platform, qui offre les services suivants : la numérisation de ses procédures que le client peut gérer à distance pour suivre la progression de sa demande de licence ; de plus, il est immédiatement notifié si sa demande est amendée et toutes les données convergent au Registrar of Companies et à la BoM.

Cette plateforme est une réponse au GAFI qui tiendra compte des initiatives de la juridiction pour réduire les risques d'être utilisée pour commettre des délits financiers. En éliminant le papier, la FSC franchit, en même temps, un nouveau palier dans sa participation à la promotion du développement durable.