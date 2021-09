Ile Maurice: Covid-19 - Paralysée partiellement après sa seconde piqûre

Une habitante de L'Espérance-Trébuchet, âgée de 30 ans, allègue que son état de santé s'est détérioré après l'injection de sa seconde dose du vaccin Sinopharm. Lundi, son époux, un enseignant de 31 ans, a consigné une déposition au poste de police de Piton pour négligence médicale. L'homme souhaite qu'une enquête policière soit initiée.

Le plaignant affirme que son épouse, qui a accouché par césarienne 11 mois plus tôt et qui allaite, a été avisée qu'elle était éligible pour se faire vacciner contre le Covid-19. La mère de famille s'est donc fait administrer sa première dose du vaccin Sinopharm au Rivière-du-Rempart Youth Centre le 22 juillet et sa seconde dose, le 12 août.

Le même soir, elle a ressenti des douleurs insupportables et a perdu connaissance. La jeune femme a été conduite à l'hôpital SSRN, à Pamplemousses. Plus tard, après son réveil, elle ne pouvait plus bouger son cou, son bras et son pied droit.

Un médecin a recommandé son admission à l'hôpital, mais elle a refusé, devant allaiter son bébé et ayant appris du personnel hospitalier que faute de place, elle partagerait la chambre de patients positifs. Les médecins l'ont donc autorisée à regagner son domicile avec un rendez-vous programmé au 14 août. Elle s'y est présentée. Admise le 17 août, elle obtient une décharge le 21 août. Depuis, elle enchaîne les tests et suit des séances de physiothérapie. Souffrant de paralysie partielle, elle ne peut désormais s'occuper d'elle ou de son bébé. L'époux estime qu'il y a eu négligence car sa femme était en parfaite santé avant l'injection du vaccin.

Du côté du ministère de la Santé, un officier explique que le comité Pharmaco Vigilance du ministère de tutelle instauré pour traiter les plaintes liées à la vaccination mènera une enquête sur ce cas parallèlement à la police. «L'enquête déterminera s'il y a un lien entre la vaccination et l'état de santé de la jeune femme. Elle n'a eu aucun effet secondaire après sa première dose. Il faudra établir si la seconde dose est liée au pas.»