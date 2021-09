Sénégal: Ousmane Sonko de Pastef sur la coalition de l'opposition - «Macky Sall se retrouvera face à l'un des plus forts regroupements que l'opposition ait jamais connu»

Le Dr Babacar Diop et son parti, les Forces démocratiques du Sénégal (Fds Les Guelwaars), peuvent compter sur le soutien sans faille du parti Pastef Les Patriotes dans leur combat de principe pour l'obtention de leur récépissé. L'annonce a été faite hier, mardi 31 août, par le député Ousmane Sonko qui promet au chef de l'État, Macky Sall, une forte coalition de l'opposition, lors des élections locales prochaines.

« Il (Macky Sall) se retrouvera avec l'un des plus forts regroupements d'opposition que le Sénégal ait jamais connu ». Ces avertissements et mises en garde sont du leader de Pastef-Les Patriotes, qui donne le ton sur ce que seront les élections locales du 23 janvier prochain, faisant ainsi allusion à la coalition de l'opposition formée entre Taxawu Sénégal, le Pds, le Pur et le Pastef. Ces quatre formations de l'opposition, considérées comme les plus représentatives, ne comptent laisser aucune grande ville à la coalition présidentielle.

En tout cas, en recevant le leader du parti les Forces démocratiques du Sénégal (Fds Les Guelwaars), Dr Babacar Diop hier, mardi 31 août, au siège de son parti sis à la Vdn, Ousmane Sonko prévient le chef de l'État qu'il y aura « un retour de bâton ». En effet, celui qui est considéré comme le « Chef de l'opposition », après le ralliement du président de Rewmi, Idrissa Seck dans la mouvance présidentielle, établit un bilan sombre des 10 ans de Macky Sall à la tête du pays. « Si vous devrez faire le bilan de ce régime sur les 10 dernières années, vous ne pourrez dire autre chose que l'excès et l'abus de pouvoir, la persécution de tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux, partis politiques comme mouvements citoyens, l'interdiction comme principe. C'est ensuite la persécution de l'opposition par l'instrumentalisation de l'appareil judiciaire », liste-t-il comme résultats lugubres de la gestion du pays par le président Sall.

De l'avis du classé troisième à la présidentielle de 2019, l'actuel locataire du palais a « l'Adn du dictateur » car il avait promis de réduire son opposition à sa plus simple expression. Rappelant que Macky Sall ne serait pas président si le président Wade lui avait réservé le même traitement, il lui conseillera « qu'un pays ne se gouverne pas par le bâton, il ne se gouverne pas dans la méchanceté. Quand on est élu, il faut faire preuve de magnanimité, de dépassement. Il faut gouverner conformément à la loi, mais appliquer la loi de manière bienveillante ».

Convaincu que ce pays n'a plus de président, parce que le chef de l'État est absent sur les questions d'inondation, de troisième vague de Covid-19, la hausse des prix des denrées, Sonko a fait savoir au régime qu'il aura affaire à une forte coalition, le 23 janvier 2022. Il a, par ailleurs, promis un soutien sans faille à Babacar Diop et à ses camarades du parti Fds Les Guelwaars, à qui le ministre de l'Intérieur a refusé d'accorder un récépissé. Sur ce point d'ailleurs, il pense que le Dr Babacar Diop et ses camarades devaient être félicités car « ils ont fait un effort de recherche de notre histoire pour y choisir un nom qui va nous faire revenir à nos valeurs ».

Pour sa part, le Dr Babacar Diop a annoncé l'organisation d'un colloque, le jeudi prochain, avec des scientifiques, des Professeurs de renommées, pour apporter une réponse scientifique à ce refus du ministre Antoine Félix Diome d'accorder à son parti un récépissé. Car, il reste persuadé que la décision dudit ministre est « arbitraire » et « puérile », d'autant plus que la dénomination "Les Guelwaars" ne permet pas de s'identifier à un groupe, à une ethnie, à une religion, etc. Il reste convaincu que « Guelwaar rappelle le patriotisme, le militantisme, le citoyen engagé. Etre Guelwaar, c'est des valeurs » refusant ainsi d'enlever ladite dénomination, comme exigé par le ministre.