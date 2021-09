Sénégal: Journée mondiale de la médecine traditionnelle - Plaidoyer des acteurs pour plus de moyens

Le Sénégal a célébré hier, mardi 31 août, la 19ème édition de la journée africaine de médecine traditionnelle à travers le thème «la contribution potentielle de la médecine traditionnelle aux efforts de riposte à la Covid-19». Une occasion saisie par le ministère de la santé et l'action sociale ainsi que l'inter-ordre pour appeler les praticiens de santé à une organisation du milieu et en même temps faire le plaidoyer pour une loi de régulation du secteur. La rencontre s'est déroulée à Dakar.

Pour le secrétaire général du ministère de la santé et de l'action sociale du Sénégal, Pape Alassane Mbengue, choix ne pouvait être plus actuel que le thème de la journée de médecine africaine «la contribution potentielle de la médecine traditionnelle aux efforts de riposte à la covid-19» en cette période de pandémie que vivent les populations sur le continent avec des systèmes de santé durement éprouvés. «En définissant le thème de cette journée, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) reconnaît l'importance de la médecine traditionnelle dans le monde», soutient-il. Et de poursuivre : «sur le continent africain, les pouvoirs publics prêtent une attention particulière à cette médecine qui constitue un levier important dans l'offre de soins».

Pour le secrétaire général du ministère de la santé, dans le continent africain la médecine traditionnelle est souvent le premier recours des populations, et la demande et l'offre de service dans ce domaine sont en perpétuelle progression. Sur l'implication des tradipraticiens dans la lutte contre la covid-19 dans le pays, M. Mbengue a confié : «je dois souligner que, sur trois axes au moins, la participation des praticiens de la médecine traditionnelle à l'effort de santé pour vaincre la covid-19 est appréciée à sa juste valeur. Il s'agit de la sensibilisation au respect des gestes barrières; pour la vaccination contre la covid-19; la proposition de produits contre la covid-19». Et d'ajouter «tous les produits proposés par cette médecine font l'objet d'un sérieux examen au niveau de toutes les instances de régulation. Une attention particulière est aussi portée sur l'exploitation de la Pharmacopée d'Afrique de l'Ouest».

L'OMS SUR LA MEDECINE TRADITIONNELLE

La célébration de ladite journée coïncide avec la fin de la deuxième décennie «2011- 2020» de la Médecine traditionnelle, décidée par les Chefs d'État et de Gouvernements de l'Union Africaine en juillet 2011 à Malabo. L'OMS a marqué une pause pour faire l'évaluation qui montre que 40 pays africains disposent désormais de cadres politiques pour la médecine traditionnelle, contre huit pays seulement en 2000. Les communautés ont été mobilisées pour participer à la sensibilisation à la valeur de la médecine traditionnelle. Les capacités des chercheurs, des tradipraticiens de santé et des autorités nationales de réglementation ont été renforcées grâce à la formation qui leur a été dispensée en partenariat avec l'OMS, le CDC-Afrique et le Partenariat Europe-pays en développement sur les essais cliniques.

Des efforts sont, par ailleurs, faits pour conserver les plantes médicinales afin de garantir la disponibilité et l'abondance de matières premières de qualité. «L'année dernière, l'OMS, la Commission de l'Union africaine et le CDC-Afrique ont lancé conjointement le Comité consultatif régional d'experts sur la médecine traditionnelle pour la riposte à la COVID-19. Ce Comité consultatif accélère le rythme de la recherche en aidant les pays à collaborer sur les essais cliniques de médicaments traditionnels conformément aux normes internationales.

Des travaux supplémentaires sont nécessaires aussi bien pour intégrer la médecine traditionnelle dans des systèmes de santé orthodoxes que pour consolider les partenariats et mobiliser des ressources, notamment en faveur de la recherche-développement», a soutenu la directrice générale de l'Oms Afrique. Au Sénégal, l'appel est lancé pour la régulation du secteur, l'introduction de modules de formation dans les écoles de médecines mais aussi de travailler pour un cadre juridique.