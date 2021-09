Algérie: L'exposition "El Mouggar", une opportunité favorable au développement des échanges économiques

Tindouf — L'exposition internationale "El Mouggar 2021", qui a débuté mardi à Tindouf, constitue une opportunité favorable au développement des échanges commerciaux et économiques et la promotion des exportations, ont affirmé les opérateurs économiques participant à cette manifestation.

Les participants à la 10è édition de cette exposition, placée sous le thème "Tindouf, portail du commerce extérieur pour l'Afrique", ont souligné que les défis majeurs pour les échanges commerciaux et économiques entre les pays africains étaient liés à l'intensification des opportunités d'échanges commerciaux et de coopération dans le cadre des programmes et stratégies "efficaces", ajoutant que cet événement international était l'un des facteurs permettant de faire faire aboutir cette démarche.

Le Secrétaire général du ministère du Commerce de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), Mustapha Mohamed Fadel a indiqué à l'APS que cette manifestation était un événement international important et une passerelle entre les peuples et les pays voisins, précisant que c'est aussi l'occasion de donner un nouveau souffle au "Mouggar" authentique avec ses dimensions historiques, culturelles et humaines.

De son côté, la représentante de la délégation mauritanienne, Minto Salvo a relevé la nécessité de développer et d'augmenter le volume des échanges commerciaux et économiques entre les deux pays, saluant en même temps le rôle régional important de l'Algérie et ses efforts pour l'instauration de la stabilité et de la sécurité dans la région.

Elle estimé que l'événement économique et commercial "El Mouggar" était une excellente opportunité pour développer de véritables relations commerciales au mieux des intérêts des deux pays et renforcer les liens de fraternité entre les deux peuples.

Pour sa part, le président du Conseil d'affaires algéro-mauritanien, Ghazi Youcef a souligné que cette exposition internationale aura un grand rôle dans le développement des échanges commerciaux entre les deux pays, ajoutant que "le lancement de cet événement important contribuera à donner un nouveau souffle aux échanges commerciaux et économiques et à renforcer les relations fraternelles et la coopération bilatérale".

Organisé par le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations en coordination avec la wilaya de Tindouf, la 10è édition de l'exposition internationale "El Mouggar 2021" (du 31 août au 02 septembre en cours) a vu la participation de plus d'une centaine d'opérateurs économiques nationaux et étrangers des pays africains, à l'instar de la Mauritanie, du Niger et du Mali, ainsi que des commerçants de la République arabe sahraouie démocratique (RASD).

Cette 10è édition avait été inaugurée mardi par le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezzig, en présence du conseiller du président de la République, chargé des Zaouïas et des associations religieuses, Aïssa Belakhdar, du ministre du commerce de la RASD, Babiya Echaia, et d'une importante délégation ministérielle.

La délégation ministérielle est composée des ministres de l'Industrie pharmaceutique, du Tourisme et de l'Artisanat, de l'Industrie, des Affaires religieuses et des Wakfs, et de la Pêche et des Productions halieutiques, ainsi que des ministres délégués auprès du Premier ministre chargés respectivement de la Micro-entreprise, et de l'Economie de la connaissance et de Startups.