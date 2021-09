Algérie: Tennis de table/Championnat d'Afrique - L'Algérie engagée en dames et messieurs

Alger — Une sélection nationale algérienne de tennis de table, composée de quatre pongistes dames et cinq messieurs prend part au Championnat d'Afrique, prévu du 1er au 7 septembre 2021 à Yaoundé (Cameroun), avec la participation 100 athlètes dont 41 filles représentants 15 pays.

L'Algérie, présente à cette compétition continentale qui intervient 18 mois après l'organisation de la dernière compétition majeure en Afrique, sera engagée en simple (messieurs et dames), double (messieurs et dames), par équipes (messieurs et dames) et au double mixte.

En compétition par équipes messieurs, l'Algérie évoluera dans le groupe (D), aux côtés de la Tunisie, Djibouti et l'Ouganda, alors qu'en dames, l'Algérie en découdra dans le groupe B avec le Nigeria, la Tunisie, l'Ouganda et le Kenya.

Le premier match des messieurs est prévu ce mercredi face à l'Ouganda, avant d'enchainer contre successivement la Tunisie et Djibouti, alors que les dames seront opposées, respectivement, au Kenya, l'Ouganda, la Tunisie et le Nigeria.

Les pongistes algériens seront également engagés en double dames avec les paires Lynda Loghraibi/Katia Kessaci et Hiba Feredj/Nouari Widad, et en double messieurs, avec (Mohamed Sofiane Boudjadja/Sami Karouf et Larbi Bouriah/ Idir Khourta), alors qu'en double mixte, l'Algérie participera avec les duos (Lynda Loghraibi/Sami Karouf, Hiba Feredj/Mohamed Sofiane Boudjadja et Katia Kessaci/Larbi Bouriah.

Outre l'Algérie, le rendez-vous de Yaoundé enregistre chez les messieurs, la participation des athlètes de Centrafrique, Congo Brazzaville, Côte d'Ivoire, Cameroun, Djibouti, Egypte, Tunisie, Ghana, Kenya, Nigeria, Afrique du Sud, Togo et Ouganda, alors qu'en dames les pays engagés sont moins, et il s'agit de l'Algérie, le Congo Brazzaville, Cameroun, Egypte, Tunisie, Kenya, Maurice, Nigeria, Afrique du Sud et Ouganda.

Organisé par l'ITTF Afrique en collaboration avec l'Association camerounaise de tennis de table, le Championnat continental retardé au mois de septembre en raison de la pandémie du Covid-19, est annoncé plus animé que d'habitude surtout avec la présence de plusieurs grands joueurs africains, tous désireux de reprendre le chemin des compétitions, après la longue pause provoquée par la crise sanitaire.

Parmi les pongistes de renommé présents à Yaoundé, l'Egyptien Omar Assar, quart de finaliste aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 et le Nigérian Olajide Omotayo, médaillé d'or aux Jeux africains 2019 qui aura l'occasion de rééditer son exploit de Rabat.

Chez les dames, la sextuple championne d'Afrique égyptienne, Dina Meshref, sera la grande favorite de ces championnats qui seront ouverts au public, alors que des tests Covid-19 réguliers seront effectués sur les joueurs et les officiels tout au long du tournoi.