Algérie: Ghardaïa-El Meneaa - Plus de 170 agressions sur les ouvrages électriques et gaziers depuis janvier

Ghardaia — Pas moins de 172 agressions sur les ouvrages d'électricités et gaziers ont été enregistrés depuis le début de l'année en cours, dans les ilayas de Ghardaïa et El Meneaa, a-t-on appris mercredi auprès de la cellule de communication de la direction de la société algérienne de distribution de l'électricité et du gaz (SADEG).

De plus en plus répandues, ces actes connaissent une forte ascension et entraînent des préjudices financiers pour la société en pénalisant également les abonnés, a déclaré à l'APS le chargé de la communication Yahia Abbes.

Ce phénomène continue à provoquer des dommages sur la qualité de service et des coupures avérées lors de ces incidents, a expliqué la même source.

L'entreprise déplore le manque de coordination entre les différents services notamment lors de l'exécution de divers travaux, sans tenir compte des plans et des tracés des ouvrages et invite les entrepreneurs à se rapprocher de ses services pour éviter les cas d'agression.

Le réseau de distribution de l'électricité dans les deux wilayas a subi, 104 agressions durant les huit mois écoulés , dont 87% ont été causées aux ouvrages enterrés pénalisant des centaines d' abonnés.

Le réseau de gaz a subi 96% agressions sur les conduites enterrées pénalisant de nombreux abonnés, selon les statistiques de la SADEG.

Les mêmes services ont enregistré durant les huit dernières années (2013/2020),1.804 agressions sur le réseau d'électricité et 1.484 sur le réseau gazier.

Ces agressions ont généré à l'entreprise, un préjudice financier estimé à plus 213 millions dinars, représentant les charges de réparation des dégâts causés aux ouvrages et conduites en question.

Plusieurs cas de branchements illicites sur le réseau électrique ont été également recensés, et 120 plaintes ont été déposées aux prés des services judiciaires à l'encontre des contrevenants.

Les wilayas de Ghardaïa et El-Meneaa recensent 150.893 abonnés au réseau électrique, soit un taux d'électrification de 98,87%, et disposent de 6.350 km de réseau électrique (moyenne et basse tension) et 3.384 transformateurs, selon les données de la SADEG.