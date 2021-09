Algérie: Le comédien Omar Guendouz n'est plus

Alger — Le comédien Omar Guendouz est décédé, mercredi, à Blida à l'âge de 70 ans des suites de son infection au coronavirus, a indiqué la Directrice du Musée régional de Mostaganem, Nabila Mohamedi.

Connu pour ses divers rôles qu'il a eu joués avec de grands acteurs et réalisateurs algériens, le défunt compte à son actif plus de 50 ans d'expérience dans le domaine du théâtre, du cinéma et de la télévision.

Sur la télévision algérienne, le regretté a excellé dans "Zawjan fi hayra" avec Nawel Zaatar, "Diaf bla 'Arda" aux côtés de Farida Saboundji, ou encore dans le film "El Khourdadji" avec l'actrice Nadia Talbi.

D'abord élève au Conservatoire central d'Alger de Musique, d'Art dramatique et de Danse classique, où il a été formé en théâtre et en musique, le défunt a marqué de son empreinte la scène théâtrale grâce à ses rôles et au ton de sa voie.

La dépouille du défunt sera inhumée ce jour après la prière d'El Asr au cimetière de Blida.