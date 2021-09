Djibouti/Algérie: Mondial 2022/Algérie-Djibouti - On jouera comme s'il s'agissait d'une finale de Coupe du monde

Alger — La sélection algérienne de football disputera son match contre le Djibouti, jeudi à Blida, dans le cadre des qualifications au Mondial 2022, "avec le même sérieux comme s'il s'agissait d'une finale de Coupe du monde" a assuré mercredi le sélectionneur national, Djamel Belmadi, en conférence de presse, au Centre technique de Sidi-Moussa.

"Notre équipe a réussi un record de 27 matchs sans défaite, et ça, ce n'est pas le fruit du hasard. Ca prouve qu'il y a du travail et beaucoup de sérieux dans ce que nous faisons. Donc, si nous voulons rester sur cette bonne dynamique de performance, nous devons continuer à travailler avec le même sérieux, à commencer par notre prochain match contre le Djibouti, que nous aborderons comme s'il s'agissait d'une finale de Coupe du monde" a assuré l'ancien Marseillais.

Un sérieux qu'il a jugé "plus que nécessaire dans les conditions actuelles", car selon lui, plusieurs paramètres jouent contre la sélection algérienne, à commencer par la pelouse du stade Mustapha Tchaker, qui se trouve dans un piteux état.

"Il y a quelques jours, j'ai effectué une petite visite d'inspection au stade Tchaker et j'étais dépité de voir le terrain dans un état aussi lamentable. Il est vraiment à la limite du praticable et il est connu que cette situation arrange beaucoup plus les affaires des adversaires qui cherchent uniquement à défendre. Ce qui n'est pas notre cas, car nous, au contraire, nous devons produire du jeu, pour espérer l'emporter" a-t-il regretté.

Quoique, malgré cet imprévu de taille, qui à lui seul semble avoir considérablement faussé les calculs de Belmadi, ce dernier a assuré que l'EN ne se détournera pas de son objectif majeur, qui reste la victoire, pour aborder ces éliminatoires de la Coupe du monde de la meilleure des façons.

Autre source d'appréhension pour le sélectionneur algérien, le fait que "la saison sportive ne fait que commencer" faisant que la plupart des joueurs n'aient pas encore atteint leur top niveau. Ce qui selon lui est "assez logique", du fait qu'ils sortent tout juste de la phase préparatoire d'avant-saison.

Mais malgré tous ces aléas, Belmadi ne jure que par la victoire, en rappelant que "peu importe la situation" à laquelle il est confronté, son "objectif est la victoire" à chaque sortie.

Pour cette première journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, la sélection algérienne sera privée des services de plusieurs joueurs clés, particulièrement le latéral droit Youcef Atal, le milieu récupérateur Adlène Guedioura et l'attaquant Adam Ounes, mais ces défections, et pas des moindres, ne semblent pas perturber Belmadi outre mesure.

"Statistiquement, nous sommes la sélection qui fait tourner le plus son effectif, encore plus lorsqu'elle dispute deux matchs à des intervalles réduits. C'est pour vous dire que nous ne basons pas notre performance sur un joueur ou un compartiment en particulier. Chez nous, tout le monde est important, et si ce n'est pas l'un qui apporte le plus escompté, c'est l'autre qui le fera, avec le même sérieux et la même volonté" a-t-il assuré.

Interrogé sur Guedioura en particulier, pour savoir si sa non convocation avait un quelconque rapport avec son âge relativement avancé, et si c'était là une manière de commencer à préparer l'avenir de la sélection nationale, notamment, en dégageant un place pour de nouveaux jeunes talents comme Ramiz Zerrouki, sociétaire du FC Twente FC, aux Pays-Bas, le sélectionneur national a répondu par la négative.

Dans le même registre, Belmadi a confié qu'il aurait aimé que des joueurs comme Zinedine Ferhat et Adam Ounes aient réussi à changer de clubs pendant le dernier mercato estival, car selon lui "il est préférable pour un joueur d'être compétitif dans un club moyen que remplaçant dans club de plus grande envergure", mais d'après lui, "ce sont les aléas du métier, et il faut faire avec".

"Tout ce que je peux faire pour ces joueurs, c'est les soutenir moralement, particulièrement Youcef Atal (blessé), en attendant des jours meilleurs".

Cependant, Belmadi a tenu à préciser que le dernier mercato estival n'a pas été totalement noir pour les joueurs algériens, car si certains n'ont pas eu ce qu'ils voulaient, d'autres ont décroché le gros lot.

Allusion faite à Mohamed Amine Ammoura (ESS), Billel Messaoudi (JSS) et Adam Zorgane (PAC) qui ont réussi à décrocher des contrats professionnels intéressants en Europe pour lesquels Belmadi s'est dit très content."Je suis déjà très satisfait de l'équipe dont je dispose actuellement, mais avoir plus de bons joueurs, qui évoluent dans des championnats au niveau plus relevé est une bonne chose. C'est un problème de 'Riches' pour ainsi dire, mais je m'en conterai" a-t-il commenté.

Après le Djibouti, la sélection algérienne se déplacera au Maroc, pour y défier le Burkina Faso. Un match prévu le 7 septembre courant, dans le grand stade de Marrakech, pour le compte de la deuxième journée des éliminatoires de la coupe du monde 2022 (Groupe A).

