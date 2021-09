Burundi: Lutte contre Covid-19 - La médecine traditionnelle, une alternative crédible et efficace ?

Ce 31 août 2021, le Burundi s'est joint aux autres pays de la Région africaine pour célébrer la Journée Africaine de la Médecine Traditionnelle. En effet, le Ministère de la Santé Publique et de la Lutte contre le SIDA, a organisé, en collaboration avec l'OMS et le Réseau National des Associations des Tradipraticiens du Burundi, beaucoup d'activités dans les locaux de l'Institut National de Santé Publique. L'édition 2021 de la Journée Africaine de la Médecine Traditionnelle a été placée sous le thème : « contribution de la médecine traditionnelle aux efforts de riposte à la Covid-19 ».

Comme l'a si bien rappelé Dr Matshidiso MOETI, Directrice Régionale de l'OMS pour l'Afrique « avec l'appui des autorités nationales, les tradipraticiens de santé jouent un rôle de premier plan en renforçant l'adhésion des populations aux mesures de prévention de la Covid-19 et en orientant les patients vers des soins en temps opportun ». En raison de leur ancrage et de leur aura au sein des communautés, les tradipraticiens sont appelés à être plus visibles en jouant dûment leur partition dans le cadre de la lutte contre la pandémie.

Afin d'explorer les voies et moyens pouvant permettre aux connaisseurs des plantes médicinales au Burundi de trouver des remèdes efficaces pour venir à bout de la pandémie, des exposés suivis d'échanges enrichissants ont été présentés à cette JAMT. Ils ont porté sur la situation de la Covid-19, la genèse de la décennie de la médecine traditionnelle, l'état des lieux de la médecine traditionnelle au Burundi et ont permis aux participants d'avoir une idée claire du poids des tradipraticiens dans le pays et du rôle qui peut et doit être le leur pour le mieux-être des populations. Comme l'a souligné Dr Matshidiso MOETI, « la pandémie de Covid-19 a permis de mieux prendre conscience de la valeur de la médecine traditionnelle.

L'investissement accru dans la recherche-développement permettra d'exploiter les solutions locales afin d'améliorer le bien-être sur le continent et dans d'autres parties du monde ». Mais aussi, explique Dr MOETI, « l'Organisation Mondiale de la Santé et d'autres organisations multilatérales jouent un rôle clé en soutenant le renforcement des capacités dans le secteur de la médecine traditionnelle, y compris la mise en place d'une fabrication locale ».

Dans cette perspective, précise la Directrice Régionale de l'OMS pour l'Afrique « en 2021, l'OMS et la Commission de l'Union Africaine et le CDC-Afrique ont lancé conjointement le comité consultatif régional d'experts sur la médecine traditionnelle pour la riposte à la Covid-19. Ce comité consultatif accélère le rythme de la recherche en aidant les pays à collaborer sur les essais cliniques de médicaments traditionnels conformément aux normes internationales ».

Consciente et convaincue de l'apport de taille dans la lutte contre la Covid-19, elle exhorte les parties prenantes à œuvrer « ensemble pour identifier des médicaments traditionnels sûrs, efficaces et de qualité et élargir leur accès afin d'améliorer le bien-être des populations et sauver des vies ». Une exhortation qui trouve un écho favorable auprès de l'Abbé Léopold Mvukiye, prêtre et tradipraticien officiant à Buta, dans la Province de Bururi, au Burundi : « les tradipraticiens sont capables de faire face à la Covid-19. Nous n'avons pas encore trouvé un remède digne de ce nom, mais nous parvenons à traiter les symptômes semblables à ceux de la Covid-19 à l'aide de l'association des plantes médicinales. Cependant, les moyens nous manquent pour faire plus. Si nous sommes aidés et soutenus, nous apporterons beaucoup à nos populations en matière de santé », rassure le prélat-guérisseur.