Congo-Brazzaville: Championnats départementaux de boxe - Serge Oboa salue la moisson de la DGSP

Avec vingt médailles dont sept d'or, six d'argent et sept de bronze, les boxeurs de la Direction générale de la sécurité présidentielle (DGSP) ont été sacrés champions de Brazzaville pour la septième fois de leur histoire.

Serge Oboa, conseiller spécial du président de la République et président général de la DGSP a rendu hommage à l'équipe au cours de la cérémonie de réception des médailles. « Je voudrais féliciter et encourager la section boxe car les athlètes ont été à la hauteur. Ils ont mouillé le maillot aux entraînements, raison pour laquelle aux championnats départementaux ils nous ont ramené une vingtaine de médailles », a-t-il indiqué.

Il a exhorté les boxeurs de la DGSP au travail dans le but d'entretenir cette flamme lors des championnats nationaux qui ont débuté le 31 août à Brazzaville, au cours desquels sept boxeurs de la DGSP prennent part. « Il s'agit de travailler durement aux entraînements et automatiquement les résultats vont s'en suivre», a-t-il fait savoir.

Au cours des championnats départementaux qui se sont tenus du 11 au 16 août, la DGSP a gagné les médailles d'or par l'entremise de Rochelvy Beme ( Lourd/ juniors), Esthony Etou (mi-mouche /seniors), Grace Ngoumba (coq/ seniors), Ngollo Ngassay (léger/ senior), Gagenel Olingou Ibara (mi-moyen/ senior), Cédric Massala (moyen/ senior) et Icha Baitazard Tsony (lourd/senior).

Cette réception, a indiqué le commandant Elias Mfoudi, symbolise la reconnaissance, l'engagement et l'intérêt que le président général de la DGSP porte à son club. Selon lui, la valeur d'une équipe se mesure à ses résultats techniques. La DGSP vient d'en donner la preuve en remportant les championnats nationaux pour la septième fois respectivement en 2012, 2013, 2014, 2016, 2018, 2019 et 2021. Elle a remporté également plusieurs tournois à Dolisie et à Pointe-Noire en 2012 et en 2013 ; sans oublier le tournoi organisé par la Fécoboxe mais aussi le tournoi interclub organisé par la société CIB Olam à Ouesso.

« Tous ces succès ou résultats ne tombent pas du ciel. Ils ont été possibles grâce aux efforts inlassables de nos dirigeants... Pour entretenir cette flamme allumée, la section boxe DGSP sollicite l'amélioration du travail qui se résume par la réhabilitation de la salle d'entraînement et la mise en place des équipements et matériels sportifs », a précisé Elias Mfoudi, président de la section boxe de la DGSP. « Nous allons nous efforcer à faire en sorte que nous mettions à votre disposition le minimum, le matériel et les moyens pour travailler en vue d'améliorer vos performances parce que ce qui compte chez nous ce sont les résultats car nous aimons gagner », a dit Serge Oboa.