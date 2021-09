Congo-Kinshasa: Recrutement des agents à la Fonction publique - Jean-Pierre Lihau prône le retour à la légalité

Le vice-Premier ministre, ministre de la Fonction publique, Modernisation de l'administration et Initiation de service public, en séjour actuellement dans la ville cuprifère de Lubumbashi, a lancé le 31 août, une mise en garde aux agents et cadres l'administration publique concernant le recrutement des nouvelles unités.

Jean-Pierre Lihau Ebua Kolakola tient à l'extirpation des antivaleurs qui minent le secteur de la fonction publique. Il est temps, selon lui, d'entrer dans la normalité en apportant des correctifs nécessaires au système qui a longtemps prévalu dans le milieu. « Quand on distribue les numéros matricules comme des cacahouètes à qui l'on veut, nous tuons l'administration. Quand on recrute à tout bras et à tour de bras sans tenir compte des exigences légales, nous tuons l'administration. Nous devons revenir vers la loi », a-t-il laissé entendre, au cours d'une séance de travail avec les responsables de la Fonction publique du Haut-Katanga, en présence du ministre provincial des Finances.

Pour le patron de la Fonction publique, il s'agit des recrutements sauvages effectués sur base de familiarité qui doivent être bannis. « Je pense que toutes ces antivaleurs-là, nous devons maintenant les écarter et essayer de faire les choses le mieux possible », a-t-il laissé entendre, tout en stigmatisant la tendance de certains officiels à recommander leurs proches comme si l'administration publique était leur propriété privée. Les chefs de division principalement ont été indexés comme cheville ouvrière dans la maffia organisée sans que l'administration centrale siégeant dans la ville-province de Kinshasa n'en soit informée. « Vous recrutez des gens sans signaler Kinshasa. Vous vendez des faux rêves aux jeunes et après nous avons des problèmes dans l'administration publique. Nous devons évoluer dans la normalité », a-t-il martelé.

Outre cet épineux problème de recrutement des agents, d'autres questions liées au développement de l'administration publique congolaise ont également été évoquées au cours de cette rencontre, telles que les problèmes des grades des agents de l'État, des soins de santé, des frais des funérailles, etc. Le vice-Premier ministre Jean-Pierre a rassuré ses interlocuteurs quant à la résolution progressive de tous ces fléaux.

La visite du ministre de la Fonction publique à Lubumbashi s'inscrit dans le cadre du processus de la réforme de l'administration publique avec, à la clé, la finalisation de l'opération de la remontée des données provinciales visant à parachever la constitution des fichiers de référence de l'administration publique. Il est, entre autres, question de procéder à une évaluation du fonctionnement de la Caisse nationale de la sécurité sociale de l'administration publique pour une meilleure maîtrise des effectifs des agents de l'Etat.