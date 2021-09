Congo-Brazzaville: Primature - Le nouveau secrétaire général prend ses fonctions

Nommé récemment, Jean Philippe Ngakosso a pris ses fonctions le 31 août à Brazzaville, en présence du directeur de cabinet du Premier ministre, Serges Blaise Zoniaba.

Jean Philippe Ngakosso succède à Hilaire Bouhoyi, nommé à d'autres fonctions. Il a, entre autres missions, d'assurer la gestion administrative et le contrôle de l'activité des services de la primature ainsi que des administrations rattachées. Le secrétariat général est également chargé de gérer les logements, les bâtiments administratifs, les moyens automobiles de la primature et le placement des cabinets ministériels.

« Nous avons des dossiers très importants pour lesquels le travail doit se faire le plus rapidement possible. Nous voulons que le secrétariat général de la primature soit une structure efficace afin que le service public soit bien rendu. Nous travaillons pour des résultats, j'appelle donc le personnel sous notre direction à plus d'ardeur au travail en vue d'accompagner le gouvernement dans ses réformes », a indiqué Jean Philippe Ngakosso.

Le nouveau secrétaire général de la primature possède une longue expérience administrative. Diplômé des hautes études et recherches spécialisées de troisième cycle en sciences politiques à l'Université de Paris I Panthéon Sorbone, il est aussi détenteur d'un diplôme supérieur de hautes études de relations internationales décroché à Paris.

Jean Philippe Ngakosso a occupé plusieurs fonctions parmi lesquelles celle de directeur de cabinet du ministre de la Santé et de la Population, du ministre de l'Administration du territoire et de la Décentralisation et du ministre de la Communication, chargé des Relations avec le Parlement. Le secrétaire général de la primature a été également ambassadeur, secrétaire général adjoint du ministère des Affaires étrangères, chef de département des Congolais de l'étranger.