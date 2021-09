Algérie: L'alliance maroco-sioniste contre l'Algérie s'est heurtée à "un rempart invincible"

Alger — Le ministre de la Communication, Ammar Belhimer a affirmé, mercredi, que l'alliance maroco-sioniste contre l'Algérie s'était heurtée à "rempart invincible édifié par une coalition infuse et solide du peuple et de ses institutions".

"Forte des constantes de son peuple et de ses institutions constitutionnelles, l'Algérie fait l'objet d'une véritable guerre systématique qui n'est pas seulement une campagne hostile de la part de plusieurs parties, en tête desquelles l'alliance maroco-sioniste", a déclaré M. Belhimer dans un entretien accordé au journal "Djalia.dz".

"Ces derniers se sont, malheureusement, heurtés à un rempart invincible de résistance par une coalition infuse et solide du peuple et de ses institutions, en témoignent les positions des Algériens à travers les plateformes des réseaux sociaux", a-t-il soutenu.

Cette opération, poursuit le ministre, menée par les médias nationaux des deux secteurs est confortée par "la contribution des ulémas et des spécialistes algériens et internationaux connus par leur intégrité intellectuelle et leur compétence scientifique dans divers domaines".

Quant à la consolidation des médias institutionnels et électroniques, M. Belhimer a rappelé que cette question figurait au titre des priorités dans le programme du président de la République, citant la réalisation jusqu'à présent de plusieurs chaînes télévisées thématiques et institutionnelles, à l'instar de "El Maarifa", "Edhakira", "Echababiya" et prochainement "El Barlamania", en attendant de créer une chaîne internationale.

Il s'agit également de "veiller à remplir le vide et la pénurie d'information que résumeraient l'ignorance de certaines parties au sujet de l'Algérie et contribuer à la promotion de la destination Algérie et de ses atouts d'investissement".

En réponse à une question sur l'utilité de cette chaîne pour la communauté algérienne à l'étranger, M. Belhimer a rétorqué "l'Algérie est enviée pour l'attachement fort de sa communauté à la patrie, un constat attesté d'ailleurs lors de divers événements, depuis la Glorieuse guerre de libération, en passant par le Covid-19 et récemment le crime des incendies ayant ciblé plusieurs forêts et suite à quoi notre communauté a connu, comme à l'accoutumé, un élan de solidarité exemplaire pour être aux côtés de leurs frères à l'intérieur du pays".

Et d'ajouter que "compte tenu de ces considérations et bien d'autres, la chaîne internationale contribuera à renforcer le lien entre la communauté nationale établie à l'étranger et la patrie et encouragera ses contributions au processus d'investissement et de développement que l'Etat œuvre à réaliser au profit de des Algériennes et des Algériens où qu'ils soient", soulignant "qu'en attendant la concrétisation du projet de la Chaîne Internationale, des bureaux de l'EPTV seront ouverts dans plusieurs capitales du monde, notamment là où notre communauté est très présente, comme Paris, par exemple".

M. Belhimer a précisé que ces instructions "confirment la volonté du Président de la République de promouvoir le rôle du secteur de la communication et développer le message des médias, notamment les nouveaux médias, en cohérence avec la Constitution de 2020 dans le domaine du renforcement des droits et libertés, du respect de la vie privée à travers divers médias et du soutien au rôle du journaliste dans le cadre du respect des garde-fous liés à l'éthique professionnelle".