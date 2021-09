Algérie: Décès de Omar Guendouz - La ministre de la Culture présente ses condoléances

Alger — La ministre de la Culture et des Arts, Wafa Châalal, a salué la mémoire de Omar Guendouz, disparu mercredi à l'âge de 71 ans, son riche parcours, et sa passion pour le théâtre et la chanson.

Dans un message de condoléance adressé à la famille du défunt, la ministre a regretté cette "immense perte pour la scène artistique algérienne et pour le paysage théâtrale et cinématographique".

Né en 1950 à la Casbah d'Alger, Omar Guendouz a fait ses classes au conservatoire d'Alger où il s'est initié au chant et à la comédie auprès de figures comme Allal El Mouhib et Mahieddine Bachtarzi. Il a quitté le conservatoire en ayant remporté tous les prix dans le chant lyrique, le chant arabe, la comédie Arabe et la comédie Française.

Au théâtre il arrive à combiner ses deux passions sur les planches dans des pièces comme "Boualem zid el goudam" et "Babor Ghraq" de Slimane Benaïssa qui a toujours salué son talent et parlait de lui comme "L'homme spectacle" qui maîtrisait également le mime et l'imitation.

En 2017 il était remonté sur scène avec son acolyte Slimane Benaïssa, pour célébrer un demi siècle de carrière de ce géant du théâtre algérien par des représentations de la célèbre pièce "Babor Ghraq".