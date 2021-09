Cote d'Ivoire: FIF - Dao Gabala promet des élections au 20 décembre 2021 et non plus en novembre 2021

Face à la presse, mercredi 1 septembre 2021, Mme Dao Gabala, Présidente du Comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football (CN-FIF) promet que l'élection du nouveau président de la Fédération aura lieu le 20 décembre 2021 au plus tard.

[ Rien n'a changé au niveau des conditions d'éligibilité ]

Après avoir annoncé le mois de novembre 2021 , Mme Dao Gabala prévoit désormais le mois de décembre 2021, et la date du 20 pour la tenue de l'élection du prochain président de la Fif. Elle annonce également que les conditions d'éligibilité restent pratiquement les mêmes, avec quelques ajustements au niveau des parrainages.

Face à des journalistes en marge d'un séminaire sur le chronogramme, avec des représentants de la Fifa, de la Caf, et du ministère en charge des sports , la présidente du CN-FIF a tenté de donner des gages sur sa volonté de tenir les délais prévus et sur lesquels elle s'est engagée. Elle a laissé entendre que s'il y'a éventuellement blocage, ce serait du fait des clubs, et non du fait de son équipe.

S'agissant de la gouvernance financière, Mme Dao Gabala a affirmé que des procédures nouvelles ont été mises en place .Elle a estimé que ces procédures nouvelles ont fait grincer les dents, sans autre précision. Selon elle, les clubs auront les résultats de l'audit lancé à l'AG du 18 septembre 2021.

[ Extraits des propos de Mme Gabala ]

" Pour la révision des textes, nous avons écrit aux clubs pour les amendements. Les clubs ont répondu. Et leurs propositions ont été prises en compte dans le travail en cours. Nous avons mis les propositions dans les orientations dans les nouveaux statuts qui vont être adoptés. Les nouveaux statuts ont des orientations claires : les organes indépendants seront effectivement indépendants. En accord avec la CAF et à la FIFA, les présidents des organes indépendants vont tirer leur légitimité des élections. Le code électoral sera élargi. Les statuts vont être peaufinés. Remis aux clubs pour les amendements, ils vont aller à l'adoption. Il faut que les clubs s'approprient les statuts", a confié la dame mise en mission par la Fifa et la Caf pour normaliser la gestion du football en Côte d'Ivoire.

[ Mme Dao Gabala: « Nous allons tenir le délai. Les élections vont se tenir au plus tard, le 20 décembre 2021 ]

" Nous avons travaillé sur les statuts et les règlements intérieurs. Il fallait travailler sur les orientations. Il fallait aligner ces textes sur ce que requiert la FIFA. Au niveau des organes indépendants, les commissions Éthique, gouvernance, électorale. Il fallait affirmer l'encrage démocratique des textes. Nous avons vraiment détaillé le code électoral. Pour que la commission électorale sache quoi faire en cas de difficulté. Nous avons regardé les conditions d'éligibilité qui sont restées les mêmes. Nous avons regardé les parrainages qui ont été revus. (... ) Les groupements d'intérêt sont reconnus par la FIF mais ne sont pas membres de la FIF statutaires. La fédération a décidé de leur accorder un droit de vote . Pour les arbitres, eux-mêmes vont régler leur problème. Nous leur disons qu'en tant que groupement reconnu par la FIF, si à la date des élections, il y a trois groupements, aucun d'eux ne participera à l'Assemblée générale", a poursuivi la sénatrice qui a accepté la mission de se mettre au service du football ivoirien. Mme Dao Gabala a précisé que le groupe d'intérêt des médecins , ne pourra pas prendre part à l'électricité du Président de la Fif, au motif qu'il ne s'agit pas d'une association légalement constituée.