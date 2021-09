Afrique: Elim Mondial 2022 - Djamel Belmadi - « Je ne joue pas dans un stade où on fait des barbecues»

L'Algérie entame sa campagne de qualification pour le Qatar 2022 face à la plus modeste équipe du groupe A, Djibouti.

Djamel Belmadi et ses hommes ont connu pires adversaires. Pour la première journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, au Qatar, l'Algérie va jouer contre Djibouti, au stade Mustapha Tchaker de Blida, le jeudi 2 septembre. Djamel Belmadi, sélectionneur de l'Algérie, s'est exprimé en conférence de presse, ce mercredi. Le technicien algérien est remonté à propos de la qualité, visiblement mauvaise, de la pelouse du stade Mustapha Tchaker de Blida.

«J'ai l'impression d'avoir discuté de la problématique Tchaker depuis mon arrivée en 2018 et pas beaucoup de choses ont changé. Quand ça change, ça change le temps d'un match. En juin, nous avions une bonne pelouse après un long travail. Nous avions donc décidé que nous jouerons à Tchaker avec l'accord des joueurs. Comme par magie, deux mois après, on retrouve une calamité. Je suis resté 15 secondes sur la pelouse. C'est du sabotage, lance le technicien, scandalisé et grandement alarmé. Quand je vois ce qui se passe chez nous, j'ai envie de me faire délocaliser aussi. Ne me parlez pas du stade d'Oran, je ne joue pas dans un stade où on fait des barbecues», ajoute le champion d'Afrique en titre.