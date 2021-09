Afrique: Elim Coupe du Monde 2022 - Algérie, RDC, Egypte, Bénin... .. Le programme de ce jeudi

Huit rencontres comptant pour la 1ère journée des éliminatoires du Mondial 2022 sont au programme ce jeudi.

Top départ pour les qualifications pour la Coupe du Monde 2022. Ce mercredi 1er septembre, et jusqu'au 15 novembre prochain, les 40 meilleures sélections nationales du continent africain s'affrontent pour décrocher leur précieux billet pour le Qatar. Après les six premiers matchs disputés ce mercredi, huit rencontres sont programmés ce jeudi.

L'Algérie entame sa campagne de qualification pour le Qatar 2022 face à la plus modeste équipe du groupe A, Djibouti. Les Verts rencontreront pour la première fois de leur histoire "Les Requins de la mer rouge" qui pointent à la 182e place au classement FIFA. Sur le papier, cette rencontre est le match le plus déséquilibré du second tour. C'est aussi le plus inattendu. L'Algérie, championne d'Afrique en 2019, continue de dominer le football africain et le sélectionneur Djamel Belmadi, qui prône un jeu offensif et spectaculaire, ne vise rien d'autre qu'une qualification pour la Coupe du Monde 2022.

Avec un bel effectif, les Lions de l'Atlas devraient face au Soudan, bien lancer leur quête pour une place qualificative pour la Coupe du Monde 2022, au Qatar. Les hommes de Vahid Halilhodzic sont sur le papier plus que supérieurs à leurs adversaires du 2 septembre prochain.

Le programme du jeudi 2 septembre :

RD Congo vs Tanzanie (Groupe J)

Kenya vs Ouganda (Groupe E)

Namibie vs Congo (Groupe H)

Madagascar vs Bénin (Groupe J)

Niger vs Burkina Faso (Groupe A)

Maroc vs Soudan (Groupe I)

Algérie vs Djibouti (Groupe A)

Égypte vs Angola (Groupe F)