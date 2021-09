Cote d'Ivoire: Une avocate de Yves de Mbella - 10 minutes qui font qu'on le juge comme quelqu'un d'ignoble

"Il s'agit de 10 minutes de sa vie qui font que toute la Côte d'Ivoire le juge comme quelqu'un d'ignoble", selon une des avocates de la défense qui a fait couler des larmes à Yves de Mbella pendant sa plaidoirie.

Comme son client, elle a plaidé la culpabilité, mais sollicité la clémence du tribunal, au regard du parcours de son client et des premières conséquences que Yves de Mbella subit déjà.

Plaidoyers des avocates de l'accusé

Mercredi 1 septembre 2021, au Tribunal des flagrants délits d'Abidjan , l'une des avocates de Yves de Mbella a dit avoir été la première à être choquée, parce que selon elle, on ne rit pas, on n'applaudit pas une scène d'un individu en train simuler un viol sur un plateau de télé.

" C'est ce qui a choqué et ce n'est pas pardonnable", a-t-elle précisé. Toutefois elle a plaidé la clémence, car "nous sommes des Ivoiriens, nous sommes des frères, nous sommes tous susceptibles de commettre des fautes (... )".

Poursuivant, l'avocate a expliqué le sens de sa présence aux côtés de l'accusé : " Si je suis là pour plaider pour Yves de Mbella, pour demander pardon, c'est parce qu'à un moment donné, nous avons ressenti que si on lui avait demandé de remonter le temps, il aurait appuyé un bouton sur cette machine pour revenir en arrière et biffer cette séquence de 10 minutes. Il s'agit de 10 minutes de sa vie qui ont aujourd'hui fait de lui, l'homme le plus pervers de la Côte d'Ivoire. Il s'agit de 10 minutes de sa vie qui font que toute la Côte d'Ivoire le juge comme quelqu'un d'ignoble. Il s'agit de 10 minutes qui font qu'il perd toute sa crédibilité devant ce tribunal, tous ses contrats (... )".

Choquée les avocates demandent pardon au nom de Yves Mbella

Dans son élan qui a fait couler des larmes à son client , elle a plaidé : " Au nom de Yves de Mbella, je veux demander pardon à toutes les femmes ivoiriennes, à toutes ces victimes de viol (... ) Je veux demander pardon à la Cour, parce que ce qu'il est en train de vivre est suffisant pour lui faire comprendre qu'il y a des limites, qu'on ne joue pas avec la dignité d'une femme, qu'on ne peut pas faire et dire n'importe quoi quand on est à la télévision. Je veux demander la clémence de la Cour et de tenir compte de la qualité, du professionnalisme de Yves de Mbella et de ce qu'il va apporter à la Côte d'Ivoire".