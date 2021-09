Burkina Faso: Mise en œuvre de l'action gouvernementale - Le Premier ministre évalue les membres du Gouvernement

L'évaluation va se dérouler du 1er au 7 septembre et va concerner tous les membres de l'équipe gouvernementale.

Le Premier ministre, Christophe Joseph Marie Dabiré, a entamé l'évaluation des membres de son Gouvernement. Cette évaluation est une activité préparatoire de la rentrée gouvernementale, et se fait sur la base de la feuille de route et des contrats d'objectifs qui ont été assignés à chaque ministre.

Elle concerne les six premiers mois d'exercice de l'action gouvernementale et sera une occasion pour le Premier ministre, de revisiter les plans d'actions prioritaires de chaque département ministériel, en vue de s'assurer de leur bonne exécution. Il s'agira également pour le Chef du Gouvernement, de faire le point de l'exécution des contrats d'objectifs du semestre dernier et de donner des orientations pour des résultats plus probants au second semestre de l'année, pour la mise en œuvre des chantiers et des réformes du président du Faso. Cette évaluation va se dérouler du 1er au 7 septembre et va concerner tous les membres de l'équipe gouvernementale.