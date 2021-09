Sénégal/Togo: Performance - «Ismaïla sarr a été moins étincelant»

«C'est vrai qu'aujourd'hui Ismaïla Sarr a été moins étincelant que d'habitude. Mais n'oublions pas que sur les deux derniers matches, c'est lui qui nous a fait gagner. C'est lui qui a provoqué le pénalty transformé par Sadio Mané contre la Zambie.

Le match contre le Cap-Vert aussi c'est lui qui a provoqué le pénalty. Aujourd'hui, effectivement, il a eu un coup moins bien, mais si on regarde bien il a eu des opportunités. Malgré tout ça, je pense que dans ce match là, on aurait pu marquer 1 ou 2 buts en première période si on était plus efficace. On va travailler pour retrouver cette efficacité là parce que l'équipe du Sénégal, par rapport aux occasions qu'elle se crée, doit faire mieux»

«Quand vous regardez la constitution de notre groupe qui est arrivé depuis hier (mardi, Ndlr), vous verrez que Abdallah Sima est arrivé et n'avait pas assez récupéré. Il est arrivé à la veille du match. Dès qu'il est descendu de l'avion, il nous a rejoints à l'entraînement. Donc, on ne pouvait pas prendre le risque de le mettre dans le couloir. Sada Thioub avait un contrat qu'il devait signer, donc il est arrivé ce matin (hier, Ndlr). On avait donc des difficultés sur ce côté droit. C'est pourquoi on a préféré mettre Pape Matar Sarr, un garçon talentueux, très technique même s'il n'est pas dans la percussion comme Sadio Mané ou Ismaïla Sarr peuvent le faire. Mais, il est très intéressant à l'intérieur du jeu parce que c'est un garçon qui est prévoyant, qui voit vite et qui est capable de faire de très bonnes passes. Il est capable de jouer aussi à ces postes extérieurs et même derrière l'attaquant. N'oublions pas qu'il est encore jeune, il est né en 2002. Donc, vous voyez à quel point ce garçon est encore jeune. Il ne faut pas lui mettre la pression. On va lui laisser le temps de s'aguerrir, de bien apprendre ce qui se passe dans le monde des grands. Je regarde un peu entre Pape Matar Sarr et le reste du groupe, et je me rends compte qu'il y a des joueurs qui ont 13 ans de plus que lui. Il faut le protéger et quand il va rentrer, il apprendra l'exigence de ce haut niveau parce que c'est très difficile. Et à un moment donné, il pourra apporter ce que les autres ont apporté avant lui».

«ON IRA AU CONGO AVEC BEAUCOUP DE CONFIANCE ET D'HUMILITE»

«Avant de partir au Congo, on a quand même une petite semaine pour se préparer. Je pense que le plus important aujourd'hui c'est que nos garçons puissent récupérer. Que le staff médical fasse son travail pour que nos joueurs soient au top pour le match contre le Congo. Je le dis et je le répète, en Afrique on n'aura pas de matchs faciles. Tous les matches sont compliqués. Aujourd'hui, on gagne 2-0, mais ça n'a pas été facile. Je félicite dons Paolo (Duarte) et les Togolais. Il faut batailler. C'est un combat les éliminatoires de la Coupe du monde. Il faudra être prêts pour aller chercher la victoire. On ira au Congo avec beaucoup de confiance et d'humilité».