Afrique: Eliminatoires mondial Qatar 2022 / Sénégal-Togo : (2 - 0) - Les «Lions» s'offrent les eperviers

L'équipe du Sénégal de football a réussi son entame dans les éliminatoires de la Coupe du monde 2022 en remportant au stade Lat Dior, son match contre le Togo comptant pour la première journée du groupe H. Accrochés en première mi-temps, les Lions se sont appuyés sur Sadio Mané pour ouvrir la marque et décanter la situation. Abdou Diallo va doubler le score (2-0) et signer son premier but en sélection. L'équipe du Sénégal engrange ainsi les trois points de la victoire face à celle du Togo lors de la première journée des éliminatoires avant le déplacement à Brazzaville pour y affronter les Diables rouges les 7 septembre prochain au stade Alphonse Massamba Débat

Le Sénégal a lancé sa campagne pour le Mondial Qatar 2022 en réussissant sa première sortie dans le groupe H des éliminatoires. Opposés au Togo ce mercredi, 1er septembre au stade Lat Dior, aux Eperviers du Togo, les Lions se sont imposés sur le score de 2- 0. Le strict minimum pour Kalidou Koulibaly et ses coéquipiers qui ont d'entrée, eu la maîtrise du match. Mais, ils tardent à mettre du rythme, à contourner ou tout simplement prendre à défaut un bloc des Eperviers bien en place.

Titularisé dans l'entre jeu au duo Gana Guèye et Cheikhou Kouyaté, Pape Matar Sarr s'offrira déjà à la 24e minute la première occasion franche. Servi dans le dos de la défense, le pensionnaire du club de Tottenham fait un contrôle à l'entrée de la surface mais rate complètement son tir. Sadio Mané ne sera pas plus en réussite à la 34e. A la récupération d'un tir repoussé par la défense togolaise, l'attaquant des Lions envoie son tir s'envoler dans les airs.

Mieux en confiance, les Eperviers ne manquent pas de répondre dans une de leurs incursions dans la défense et sortir un tir qui frôle le poteau des cages bien gardées par le gardien Edouard Mendy (38e min). C'est sur ce score de 0 à 0 que sera sifflé la première mi-temps. Les Lions reviennent sur la pelouse avec plus d'allant.

Dans un rythme plus soutenu, la bande à Gana Gueye installe son jeu dans le dernier tiers des Eperviers. Ce temps fort et cette domination seront récompensés par deux bonnes occasions de scorer. Pas décidément dans un bon jour, Pape Matar Sarr sur un bon décalage de Sadio Mané, à une fois de plus une bonne opportunité mais il ajuste mal sa tentative. A la 56ème min la lumière viendra de Sadio Mané suite à une "unedeux" à l'entrée de la surface avec son partenaire à l'attaque Boulaye Dia. La star des Lions, réussira d'un extérieure du pied à ouvrir la marque et débridé la rencontre (56ème minute). Plus libérés, les Lions déroulent et se procurent des occasions pour aggraver la marque.

A l'image de cet autre échec de Ismaïla Sarr devant les buts (60e). A la 70ème minute, le sélectionneur Aliou Cissé tourne son effectif avec les rentrées poste pour poste de Joseph Lopy à la place de Cheikhou Kouyaté au milieu de terrain. En attaque, Habib Diallo remplace Pape Matar Sarr. Alors que Pape Moutarou Baldé de Teungueth Fc, le seul joueur local du groupe, faisait ses premiers pas en sélection à la place de Ibrahima Mbaye. Le Sénégal maintient sa domination et parvient à la 80ème à aggraver la marque. Suite à un corner suivi d'une déviation de Habib Diallo, c'est le défenseur Abdou Diallo qui a surgi avec une reprise de volée qui ne laisse aucune chance au portier togolais (2-0).

Le coach Aliou Cissé en profite pour donner du temps de jeu à d'autres joueurs. Abdellah Sima, nouvellement appelé en sélection, foule la pelouse à la place de Boulaye Dia. Tout comme Fodé Ballo Touré à la place de l'arrière gauche Saliou Ciss pour participer à ce premier succès des Lions sur la route du Mondial Qatar 2022. Les «Lions» engrangent leurs trois premiers points dans cette phase de qualification. Pour leur prochain match, le Sénégal se rend, mardi prochain, à Brazzaville où il affrontera les Diables du Congo pour le compte de la 2ème journée.