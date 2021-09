Afrique: Afrobasket Kigali 2021 / Quart de finale Sénégal-Angola (79-74) - Les «Lions» bouffent les «Palancas Negras» et attendent les «Eléphants»

L'équipe du Sénégal s'est hissée dans le dernier carré de l'Afrobasket2021 en remportant hier, mercredi 1er septembre au stadium Arena de Kigali, le duel qui l'a opposé à l'Angola. Les Lions ont dû passer par toutes les émotions et à travers un suspense haletant, pour venir au bout d'une accrocheuse équipe des Palancas Negras d'Angola (79 à 74). En demi-finale, le Sénégal va croiser l'équipe de la Côte d'Ivoire qui a, de son côté, surclassé dans la journée, la Guinée (98-50)

L'équipe du Sénégal n'a pas tremblé en quart de finale de l'Afrobasket qui l'a opposé à l'Angola hier, mercredi 1er septembre au stadium Arena de Kigali. Les Lions se sont imposés aux forceps (79- 74) devant une accrocheuse équipe des Palancas Negras portée par l'inoxydable Carlos Morais et Edouardo Mingas, l'autre parmi ses vétérans. Aux premiers échanges du match, l'équipe angolaise a d'emblée opposé son jeu agressif pour ensuite emballer la partie (0-5, 2).

Les Lions ne tarderont pas à prendre la mesure de l'adversaire grâce à son bon jeu intérieur impulsé par Gorgui Sy Dieng (9-6. 5e). Les Angolais devraient s'adosser sur Carlos Morais sorti du banc en 6ème homme pour rester au contact du Sénégal grâce à une succession de tirs primés d'une précision presque chirurgicale. Son équipe profitera au fil des minutes des pertes de balles de leur adversaire pour imposer un mano à mano (9-9, 11-11, 13- 13,9e.) avant de coiffer les Lions grâce aux coups de boutoir du même Carlos Morais au bout du premier quart-temps (17-22).

Les hommes du coach Boniface Ndong arrivent cependant à se rectifier et vite retrouver la bonne carburation dès l'entame du deuxième quart- temps. Mamadou Faye, très impliqué, relance la machine dans le jeu extérieur. Son adresse sur les tirs à longue distance et la bonne présence de Gorgui Sy Dieng dans le jeu intérieur aura un bon écho sur le tableau d'affichage. Puisque le Sénégal va recoller et passer devant (32-27; 6e). Une avance qu'il va porter à 11 points (42-43) à la pause. Les Lions semblent avoir le contrôle du match.

Les extérieurs Branco Badji et Mamadou Faye, tranchant dans la transmission et surtout dans les pénétrations portent le jeu sénégalais et lui permettent de maintenir les coéquipiers de Eduardo Mingas à bonne distance (56-44; 5e). Mais avec les subites pertes de balle, ajoutée à une précipitation dans les attaques placées, les Lions déjouent. Les Angolais avec un Goncalves et surtout un bouillant Dundao, mettent la pression sur le Sénégal en revenant à 6 points au terme d'un troisième quart- temps très disputé (61-55). Tout était à refaire alors dans un décisif et ultime quart-temps.

Le Sénégal serre sa défense, assure les rebonds défensifs et en faveur d'une succession de tirs primés de Cheikh Bamba Diallo et un autre du pivot Ibrahima Faye, il conforte son avantage pour le porter à plus 12 (67-55; 3e). Mis depuis le début du 2e quart sous l'éteignoir, Carlos Morais sort encore de sa boite pour remettre son équipe à flot. Les Palancas Negras tirent profit de la maladresse des Lions sur les lancers-francs pour revenir à 2 points (72-70. 10e) et faire la jonction (74-74) à 1 min, 21s du coup du gong. Le suspense reste entier. Les Lions ne lâchent pas le morceau. Bien encore en jambes, ils s'appuient sur une bonne défense pour couper les couloirs de passes, intercepter la balle et aller rapidement en contre attaque.

Le précieux panier marqué par Ibrahima Faye réussi à 21 secondes de la fin (77-74) suivi de la sortie de Carlos Morais 28 points dont 6 tirs primés pour cinq fautes sera le tournant de la rencontre et sonne le glas des Angolais. Les Lions ne tremblent pas et vont marquer à 6 secondes leurs deux derniers points et sceller le sort des Palancas Negras d'Angola avec 5 points d'écart (79-74). Le Sénégal se hisse en demi-finale de l'Afrobasket. Les Lions retrouvent dans le dernier carré la Cote d'ivoire sortie largement victorieuse de son quart de finale face à la Guinée (98-50).

REACTIONS...

BONIFACE NDONG COACH DES «LIONS» "C'est un match bizarre"

«D'abord, il faut retenir la victoire. Mais si on analyse le match, c'est un match bizarre. On n'a pas pu trouver notre jeu, notre rythme, on ne courait pas. C'est peut-être dû à la pression, l'heure qu'on a joué (15h, une première pour le Sénégal dans cette compétition) ou peut-être l'Angola a été plus prête que nous. Des questions auxquelles je pourrais répondre quand j'aurais visionné le match»