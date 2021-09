Afrique de l'Ouest: 2e congrès des avocats de l'UEMOA - Le comité d'organisation sollicite le soutien du président du Faso

Le comité d'organisation du 2e congrès des avocats de l'UEMOA est venu faire le point de l'organisation de l'évènement au président du Faso.

Le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a reçu en audience, le comité d'organisation du 2e congrès des avocats de l'Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA), le mercredi 1er septembre 2021 à Ouagadougou.

Après le Togo en 2019, le Burkina Faso a été désigné pour organiser le 2e congrès des avocats de l'Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA). Prévu pour se tenir en 2020, ledit congrès a été reporté à cause de la pandémie à Coronavirus et se tiendra finalement du 21 au 23 septembre 2021 à Ouagadougou. En vue de la réussite de l'évènement, le comité d'organisation du congrès est allé solliciter l'accompagnement du Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré. Pour ce faire, il a été reçu en audience par le chef de l'Etat, dans la matinée du mercredi 1er septembre 2021.

« Nous sommes venus faire le point de l'organisation du congrès au chef de l'Etat et solliciter son accompagnement pour le parrainage de l'activité et la réussite de l'évènement », a confié Me Paulin Salambéré, co-président du comité d'organisation et secrétaire permanent de la conférence des barreaux de l'UEMOA, à sa sortie d'audience. Il a indiqué avoir reçu un écho favorable du président du Faso qui a promis de soutenir l'organisation de l'évènement. Le congrès des avocats de l'UEMOA a été institué en 2018 par la conférence des barreaux de l'espace. Cette édition aura pour thème : « Justice et corruption » et réunira l'ensemble des avocats des huit pays- membres de l'espace. Par ailleurs, le mandat du bâtonnier et de son conseil étant arrivé à échéance après trois années d'exercice, ils passeront le flambeau à une nouvelle équipe à l'issue du congrès.