Congo-Kinshasa: Lualaba - Jean-Lucien Bussa inaugure le laboratoire de l'OCC à Tenke-Fungurume

En mission officielle dans le Grand Katanga, plus précisément, dans la province du Lualaba, le Ministre du Commerce Extérieur, Jean-Lucien Bussa a inauguré, ce mardi 31 août 2021, le laboratoire d'essais physico-chimique de l'Office Congolais de Contrôle, détachement de Tenke-Fungurume.

En présence des plusieurs autorités politico-administratives, cette réalisation qui découle d'une expérience réussie du partenariat public-privé entre l'Office Congolais de Contrôle et la société Tenke- Fungurume se révèle comme la mise en œuvre de l'engagement gouvernemental relatif à la promotion du commerce et de l'industrie comme moteurs de développement économique.

"Je voudrais saisir l'opportunité de cette cérémonie inaugurale pour rendre un vibrant hommage au Chef de l'État pour sa vision de l'excellence et sa volonté de moderniser tous les secteurs de la vie nationale... La mise en fonction des laboratoires OCC à Tenke-Fungurume s'inscrit dans un plan d'ensemble de l'Office reposant sur le objectifs stratégiques suivants: appuyer la qualité et le développement des exportations, par la certification des produits congolais afin de les rendre compétitif sur les marchés régionaux et internationaux ; renforcer les infrastructures techniques des laboratoires par les équipements High Tech devant nous permettre d'identifier et détecter les produits falsifiés et des perturbateurs endocriniens ; aider à lutter contre la pollution environnementale et la sauvegarde de la santé humaine... booster le contrôle des produits miniers destinés à l'exportation et renforcer le plateau technique des laboratoires de l'OCC afin de servir d'appui à la normalisation et à l'évaluation de la conformité tierce partie multidimensionnelle", a déclaré Jean-Lucien Bussa, dans son allocution.

L'OCC, à travers son directeur général aï, s'engage à pérenniser cette œuvre si importante pour le développement économique de la République Démocratique du Congo.

"Je voudrais exprimer autant toute ma gratitude, personnelle et celle de toute la famille OCC, à Son Excellence Monsieur le Ministre du Commerce Extérieur, Jean-Lucien Bussa, pour son investissement entier dans la réalisation de la vision du Chef de l'Etat. Et je salue spécialement son engagement sur tous les fronts afin d'élever le commerce en facteur réel de développement pour la RDC, sa détermination d'accompagner pas à pas l'Office Congolais de Contrôle dans la modernisation de ses infrastructures qualité, pan important du plan stratégique quinquennal de développement de l'OCC, au cœur duquel trône visiblement le renforcement de ses laboratoires multifonctions.

A l'issue du premier examen triennal de l'Accord sur les Obstacles Techniques au Commerce de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC), il avait été recommandé à tous les Etats membres d'amener à l'accréditation leurs organismes d'évaluation technique tierce partie, dans le cadre de la facilitation du commerce. Cette recommandation a placé l'OCC face à une exigence plus forte de performance, justifiant le recours à l'assistance financière et technique extérieure pour l'accompagner dans la consolidation de ses laboratoires d'essais à travers le pays. C'est dans ce contexte international et national qu'ont démarré en Novembre 2014 les pourparlers entre TFM et OCC sur la base des motivations réciproques", a laissé entendre Gaby Lubiba Mampuya, directeur général aï de l'OCC.

A en croire le numéro un du Commerce Extérieur congolais, ce laboratoire vise à répondre à trois défis, notamment, la qualité des produits qui sont consommés par la population, la compétitivité de l'économie nationale ainsi que la maîtrise de ce que contiennent les produits miniers. Jean Lucien Bussa voudrait à ce qu'à chaque fois que l'industrialisation congolaise progresse, il faudra au pays, des laboratoires qui s'adaptent aux réalités.

A signaler que les travaux proprement dits de construction du laboratoire minéral, pétrolier et d'essais des matériaux d'OCC à Tenke-Fungurume ont démarré, le 15 août 2015.

Ainsi, dans la deuxième quinzaine du mois d'octobre de l'année en cours, il sera lancé les travaux de construction du bâtiment administratif de l'Office Congolais de Contrôle, relais indispensable à l'infrastructure technique moderne mise en place.

Au même moment, il sera érigé le nouveau laboratoire multifonctions de Kolwezi, d'une superficie de plus de 1200 m².

Celui-ci portera également l'ambition d'accroître la maîtrise des produits issus du sol et du sous-sol dans cette partie de la République, de mettre en exergue tous les trésors non déclarés et demeurés cachés jusqu'à présent, concourir, in fine, à optimaliser le commerce extérieur national.

Jean-Lucien Bussa Tongba

Ministre du Commerce Extérieur

Allocution du Directeur Général a.i. de l'Office Congolais de Contrôle, M. Gaby Lubiba Mampuya, à l'inauguration du laboratoire de l'OCC de Tenke-Fungurume

Honorables Députés Nationaux ;

Honorable Président de l'Assemblée Provinciale du LUALABA ;

Honorable Président de l'Assemblée Provinciale du KONGO CENTRAL, en séjour par heureuse coïncidence dans la Province du LUALABA ;

Excellence Monsieur le Ministre national du Commerce Extérieur ;

Excellence Madame la Gouverneur a.i. de la Province du LUALABA ;

Excellences Messieurs et dames les Ministres Provinciaux,

Monsieur le Président du Conseil d'Administration de l'Office Congolais de Contrôle, OCC ;

Monsieur le Représentant de la Compagnie TENKE FUNGURUME MINING ;

Mesdames et Messieurs Cadres et Agents de l'Office Congolais de Contrôle ;

Mesdames et Messieurs ;

Distingués invités en vos qualités et titres respectifs ;

Veuillez m'accorder, avant toute autre chose, de rendre profondément grâce au Très-Haut, Maître des Temps et des Circonstances, Notre Père Céleste, Dispensateur de tout bien, particulièrement du souffle de vie dont chacun de nous est porteur en cet instant.

A Lui, tout honneur et toute gloire pour l'éternité des temps.

Qu'il me soit permis également, de rendre ici un vibrant hommage à Son Excellence Monsieur Félix Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO, Président de la République et Chef de l'Etat, fruit de l'alternance politique en vue d'un Congo prospère et, surtout, artisan infatigable de l'Union Sacrée de la Nation et promoteur d'une vision multidimensionnelle, dans laquelle la République Démocratique du Congo est appelée à bénéficier pleinement des produits de son sol et de son sous-sol.

Je voudrais exprimer autant toute ma gratitude, personnelle et celle de toute la famille OCC, à Son Excellence Monsieur le Ministre du Commerce Extérieur, Jean-Lucien BUSSA TONGBA, pour son investissement entier dans la réalisation de la vision du Chef de l'Etat.

Et je salue spécialement son engagement sur tous les fronts afin d'élever le commerce en facteur réel de développement pour la RDC, sa détermination d'accompagner pas à pas l'Office Congolais de Contrôle dans la modernisation de ses infrastructures qualité, pan important du plan stratégique quinquennal de développement de l'OCC, au cœur duquel trône visiblement le renforcement de ses laboratoires multifonctions.

Mes vibrants remerciements s'adressent tout particulièrement aussi à Son Excellence Madame la Gouverneur a.i. de LUALABA, Fifi MASUKA SAINI, qui a bien voulu honorer de sa présence la présente manifestation, malgré son emploi de temps fortement chargé.

Chère Gouverneur, l'Office Congolais de Contrôle ne cessera jamais de vous remercier pour votre accompagnement constant dans sa modernisation et le déploiement sans contraintes majeures de ses prestations dans la Province du LUALABA, pour l'intérêt économique du Pays et de cette riche province en particulier.

Excellence Monsieur le Ministre ;

Excellence Madame le Gouverneur ;

Distingués invités ;

A l'issue du premier examen triennal de l'Accord sur les Obstacles Techniques au Commerce de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC), il avait été recommandé à tous les Etats membres d'amener à l'accréditation leurs organismes d'évaluation technique tierce partie, dans le cadre de la facilitation du commerce.

Cette recommandation a placé l'OCC face à une exigence plus forte de performance, justifiant le recours à l'assistance financière et technique extérieure pour l'accompagner dans la consolidation de ses laboratoires d'essais à travers le pays.

C'est dans ce contexte international et national qu'ont démarré en Novembre 2014 les pourparlers entre TFM et OCC sur la base des motivations réciproques et selon les étapes, ci-après :

TFM a développé à Tenke et à Fugurume, un grand projet minier consistant en l'exploitation et au traitement du cuivre et du cobalt.

En raison du développement sans cesse croissant de ses activités minières, TFM a éprouvé le besoin impérieux, et tout aussi croissant, de recourir aux services de l'OCC.

iii. Conscient qu'un laboratoire d'analyses minérales de l'OCC, géographiquement plus proche des exploitations minières de TFM, engendrera plus d'efficacité pour TFM mais aussi pour l'OCC, TFM a approché l'OCC pour obtenir qu'un tel laboratoire soit construit dans son périmètre d'exploitation.

Ne disposant pas des fonds nécessaires pour financer la construction de ce laboratoire, OCC a obtenu de TFM un financement aux 6 conditions d'octroi et de remboursement définies avantageusement.

En date du 23 juin 2015, TFM et OCC ont signé ainsi deux contrats, dont l'un fixait les modalités d'analyses d'échantillons des produits miniers, et l'autre portait sur le financement.

Devant répondre à l'impératif des standards internationaux et à la réglementation en vigueur, OCC s'est engagé à accorder à TFM toutes les facilités lui permettant d'accélérer l'exportation de ses produits miniers, y compris, le cas échéant, l'émission d'un Certificat de Qualité et d'un Certificat de Vérification à l'exportation et l'Embarquement (CVEE) y afférent, dans un délai record de 24 heures à compter du prélèvement des échantillons.

Les travaux proprement dits de construction du laboratoire minéral, pétrolier et d'essais des matériaux d'OCC Tenke Fungurume ont démarré, le 15 août 2015.

Votre humble serviteur était alors Chef du Département Central des Laboratoires OCC, et à ce titre, Responsable Coordonnateur du Réseau National des Laboratoires OCC, RENAL en sigle.

viii. Je ne savais pas que le Seigneur m'accorderait la grâce exceptionnelle de venir ce jour vous accueillir en qualité de Directeur Général a.i. pour l'inauguration, par son Excellence Monsieur le Ministre du Commerce Extérieur, de l'ouvrage auquel j'ai consacré tant d'énergie avec plusieurs collaborateurs et autorités politiques ainsi que civiles ici, présentes et non présentes.

Je rends effectivement grâce au Seigneur pour l'aboutissement de cette longue entreprise et le supplie de faire grandir le bébé qu'il lui a plu de disposer ce jour entre nos mains communes.

Excellence Monsieur le Ministre ;

Excellence Madame le Gouverneur a.i. ;

Distingués invités ;

Poursuivant la matérialisation de la vision Chef de l'Etat pour un Congo prospère et détaché de ses anciennes pesanteurs,

J'entends renforcer continuellement la compétence technique de l'Office Congolais de Contrôle dans cette province de LUALABA, en particulier, qui regorge d'immenses réserves dans son sol et son sous-sol.

Ainsi, dans la deuxième quinzaine du mois d'octobre de l'année en cours, il sera lancé les travaux de construction du bâtiment administratif de l'Office Congolais de Contrôle, relais indispensable à l'infrastructure technique moderne mise en place.

Au même moment, il sera érigé le nouveau laboratoire multifonctions de Kolwezi, d'une superficie de plus de 9 1200 m².

Celui-ci portera également l'ambition d'accroître la maîtrise des produits issus de notre sol et de notre sous-sol dans cette partie de la République, de mettre en exergue tous les trésors non déclarés et demeurés cachés jusqu'à présent, concourir in fine à optimaliser le commerce extérieur national.

Au-delà des microcosmes partisans et des intérêts personnels plutôt légitimes, je saisis l'opportunité de cette inauguration Trans partisane pour lancer un pressant appel à la cohésion nationale et à la solidarité, en vue de bâtir ensemble un Congo toujours plus uni et plus conquérant, plus pourvoyeuse de bonheur pour toute sa population.

Je lance une vibrante invitation à tous les partenaires de l'Office Congolais de Contrôle, pour soutenir un Office Congolais de Contrôle toujours plus fort et maillon important dans la stratégie nationale de développement économique, au moment où toutes les barrières tarifaires traditionnelles tendent à disparaître pour laisser place uniquement à la qualité et au prix comme critères essentiels dans la régulation des échanges commerciaux.

Je demande au personnel de l'Office Congolais de Contrôle de s'approprier ce Laboratoire et d'en préserver la performance pour l'intérêt national dans l'espace régional et international, sans négliger la régulation des transactions purement intérieures.

Que Dieu bénisse la RDC et l'Office Congolais de Contrôle !

Je vous remercie.