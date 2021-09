Congo-Kinshasa: Pas de scandale au FPI - La nomination du DG ai Jean-Claude Kalenga Makonga est régulière sur toute la ligne

Nommé, pour assurer l'intérim à la tête du FPI, le 13 juillet 2021 par le Ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kahongya, après la suspension de Patrice Kitebi KIBOL N'VUL, Directeur Général, Jean-Claude Kalenga Makonga fait l'objet d'une campagne d'intoxication, mieux, d'un lynchage médiatique de mauvais goût, alimenté par des personnes mal intentionnées pour nuire à ce digne fils maison du FPI. Notons, d'entrée de jeu, que cette nomination était une suite logique de la recommandation formulée par la 8ème réunion du Conseil des Ministres du 18 juin 2021 et qui s'est répercutée dans toutes les entreprises et établissements publics après le passage de l'IGF.

L'armada d'armes de destruction massive utilisée par ces détracteurs dans les réseaux sociaux, dénonce une "désignation irrégulière d'un fonctionnaire" de l'Etat disposant de deux numéros matricules, en violation des textes légaux. Elle cite, notamment la loi N°16 /013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière des services publics de l'Etat dans son chapitre 3, articles 115 et la loi organique portant statut des magistrats dans son chapitre 3 à l'article 65 où il est clairement stipulé que « Hormis les cas de détachement ou de disponibilité, les fonctions de magistrat sont incompatibles avec toute activité professionnelle, salariée dans le secteur public ou privé».

L'on prétend qu'il dispose de deux numéros matricules ; le premier qui est le 00313, acquis quand il a été élevé au rang de Directeur par le Directeur général Patrice Kitebi en date du 17 juillet 2021 et, le second, le D.000702, qu'il s'est vu attribué lorsque, par ordonnance Présidentielle, il a été élevé au rang de Procureur général de la République près le Tribunal de grande instance, selon l'édition du 23 juillet 2020 du Journal officiel à sa 99ème page. Et l'on conclut abusivement que Kalenga Makonga a et continue d'assumer concomitamment et en toute « irrégularité », voire « impunité », la fonction du Procureur de la République près le Tribunal de grande instance ainsi que celle de Directeur général a.i du FPI et, bien avant, les fonctions de cadre dans cet établissement public, affirmant même que cette fraude « entretenue » par M. Kalenga Makonga est passible des sanctions graves sur le plan administratif.

Et pourtant, tout ce qui se dit n'est qu'un artifice des mensonges cousus de fil blanc dans un tissu noir. Cette épice de basse cuisine trouve sa place dans la poubelle de l'histoire face à la lette que le concerné Jean-Claude Kalenga Makonga avait signé en date du 18 juillet 2020 adressée au Chef de l'Etat, au Premier président de la Cour constitutionnelle, au Procureur général près la Cour constitutionnelle, au Premier président du Conseil d'Etat, au Procureur général près le Conseil d'Etat, au Premier président près la Cour de cassation, au Procureur général près la Cour de cassation et à tous les membres du CSM à Kinshasa/Gombe, dont l'objet était sa nomination et sa promotion irrégulières au Grade de Substitut du Procureur général (SPG), dont copie en annexe, correspondance dans laquelle il confirmait clairement sa démission de la magistrature du fait que depuis juillet 2003, soit après 17 ans de service rendu comme Premier substitut du procureur au Parquet de Kinshasa/Kalamu, car il avait déjà entamé une autre carrière au Fonds de promotion de l'industrie (FPI), affirmant, au reste, avec sa présence au sein de cet établissement public, être logiquement en rupture totale de tout lien administratif et financier avec la magistrature qu'il avait quittée depuis la date ci-haut indiquée.

Et même lorsque les ennemis de la promotion de Jean-Claude Kalenga Makonga évoquent la loi, ils ne font qu'en biaiser la lecture et l'interprétation pour tirer une fausse conclusion. En effet, la Loi organique N°06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats telle que modifiée et complétée par la Loi organique N°15/014 du 1er août 2015 cloue au pilori la démarche désespérée et maladroite des ennemis du nouveau chairman du FPI. L'article 45 de cette loi stipule, du premier au cinquième alinéas, nous citons: " qu'est considéré comme démissionnaire d'office, le magistrat en congé qui, sans juste motif, n'aura pas repris le service après trente jours à dater de l'expiration de son congé ; le magistrat en disponibilité qui, après trente jours, méconnaît l'ordre écrit, du Premier président de la Cour de cassation, du Conseil d'État, pour le magistrat de siège et des Procureurs généraux près ces juridictions, pour le magistrat du ministère public, qui lui est donné pour la reprise de ses fonctions ; le magistrat qui n'a pas prêté ou renouvelé le serment prévu à l'article 5 dans le délai d'un mois à partir du jour où il lui a été notifié une invitation écrite à ce faire ; le magistrat qui, nommé ou promu, et ayant prêté ou renouvelé son serment, ne s'est pas conformé, dans les trente jours, à l'ordre écrit qui lui a été donné d'entrer en fonction ; le magistrat en détachement qui, trente jours après la fin de son détachement, méconnaît l'ordre écrit du Premier président de la Cour de cassation, du Conseil d'Etat ou des Procureurs généraux près ces juridictions, selon qu'il est du siège ou du ministère public, de reprendre ses fonctions." Fin de citation.

Et à l'article 44, la même loi prévoit que " le magistrat désireux de mettre fin à ses fonctions adresse sa démission au Président de la République par la voie hiérarchique. Le Président de la République, est-il libellé dans cet article, statue sur la demande en prenant, le cas échéant, une ordonnance acceptant la démission, jusqu'à la notification, en bonne et due forme, de l'ordonnance acceptant la démission, le magistrat reste en fonction.

Toutefois, si, dans les quatre mois du dépôt de sa lettre auprès de son Chef hiérarchique, aucune suite ne lui a été réservée, la démission est acquise et le magistrat concerné peut procéder à la remise-reprise de son cabinet de travail. Une fois la procédure de démission épuisée, le magistrat concerné bénéficie de son allocation de fin de carrière, suivant les calculs d'usage en la matière tel que prévu à l'article 74 de la présente loi."

Voilà qui étrille ce mensonge grossier et démantibule ces oiseaux de mauvais augure qui chantent en contre temps, contre l'intérim de Jean-Claude Kalenga Makonga à la tête du Fonds de Promotion de l'Industrie.

