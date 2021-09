Afrique: Libye vs Gabon - Les Panthères du Gabon échouent à Benghazi 2-1.

Battues par les Chevaliers de la Méditerranée en match comptant pour la première journée des éliminatoires de la Coupe du monde FIFA Qatar 2022, les panthères du Gabon n'ont pas pu prendre leurs premiers points dans cette campagne qui s'annonce difficile.

Ce qui n'a pas marché lors de cette confrontation opposant la Libye au Gabon, les hommes de Patrice Neveu ont clairement manqué d'inspiration, incapables de se trouver sur le terrain et d'aligner plusieurs passes. On a eu l'impression d'assister une équipe gabonaise qui doute beaucoup. Quand on dispose dans ses rangs des joueurs de calibre tels que Pierre-Emerick Aubameyang, de Denis Bouanga ou encore de Mario Lemina, des joueurs confirmés et qui jouent le très haut niveau, on ne peut pas se permettre de proposer un jeu aussi faible contre une équipe libyenne à notre portée et qui a tout misé sur les coups de pied arrêtés. Une équipe des Panthères méconnaissables qui est capable d'alterner du bien comme du moins bien. L'on se souvient de cette magnifique prestation à Franceville pour le compte des éliminatoires de la CAN avec une belle victoire 3-0 face à la RDC il y'a quelques mois.

A l'image de cette piètre prestation, nous sommes tentés de nous demander si, au prochain match, les hommes de Patrice Neveu pourront inquiéter l'Egypte qui est le grand favoris de ce groupe et qui a battu l'Angola hier. Si les Panthères ne perdent pas au stade Rénovation, il faudra tout de même faire attention à l'équipe que le technicien français devra aligner.

Car, il y a plusieurs observations à faire ,notamment sur le secteur défensif qui présente beaucoup de carences. Il est tant que le ménage se fasse au sein de cet effectif pour ne pas continuer à subir ce genre d'humiliation. Il y a la CAN qui se jouera dans quelques mois au Cameroun. Cette équipe ne donne pas envie donc elle n'est pas encore prête pour passer au moins le premier tour lors de la prochaine CAN.