Cameroun: Cinéma - « Loque » en première à Yaoundé

Réalisé par Jules Bertrand Longning et Francis Kengne, le long métrage est à l'affiche ce vendredi à partir de 19h à la Place Saint Josué.

L'actrice, Julia Samantha Edima, est en vedette à Yaoundé depuis quelques jours. Loin de Douala, sa ville de résidence, « Doudounette » ou « Kim Ebanda » de la série à succès, « Madame... Monsieur » réalisée par Ebénézer Kepombia alias « Mitoumba », est dans la capitale politique du Cameroun pour faire le tour des médias, en vue de la projection de « Loque ». La jeune actrice y campe l'un des principaux rôles. Le long métrage réalisé par Jules Bertrand Longning et Francis Kengne sera dévoilé au grand public le 3 septembre à la Place saint Josué à partir de 19h. Ce, un mois après la grande première tenue le 6 août dernier au cinéma L'Eden à Douala.

« Loque » est un drame qui peint une société dominée par l'infidélité et les problèmes de conception. Un marronnier certes, auquel le réalisateur promet d'avoir injecté une touche d'originalité et d'audace. « Le film parle d'un jeune homme épris de sa fiancée, mais qui est hanté par les fantômes du passé qui viennent gâcher l'équilibre du couple. Les réalisateurs proposent quelque chose de nouveau, même au niveau du jeu d'acteur », a indiqué Julia Samantha Edima. Parlant des acteurs, « Loque » met en lumière des figures connues du grand public à l'instar d'Éric Blandin Djeumi, Nadège Atangana, Brice Dippah, Nelson Filston (le jardinier Hamidou dans « Madame... Monsieur » et bien évidemment Julia Samantha Edima.

Loin de la femme très docile qui subit les infidélités de son mari sans dire mot dans « Madame... Monsieur », le public aura l'occasion de voir l'actrice dans un autre registre. « Dans "Loque", j'incarne Audrey, une jeune fille très aguicheuse, manipulatrice et briseuse de foyer. J'aime beaucoup les défis, c'est pourquoi je ne voulais pas rester dans un registre. Ici, je suis dans la peau d'une femme qui a beaucoup plus de personnalité et d'audace », a déclaré Julia Samantha Edima lors de son récent passage dans les locaux de CT. Dans le but de faire découvrir cette fiction au maximum de personnes, l'équipe du film enchaîne les médias afin de faire le plein ce soir en salle.