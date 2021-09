Cameroun: « Nous nous apprêtons à faire le tour du pays »

interview

Jean Tsomelou, secrétaire général du Social Democratic Front.

A Mbouda, il y a quelque temps, vous avez personnellement organisé un meeting dit de reconquête. Peut-on avoir les contours de cette activité ?

Le meeting de Mbouda avait pour but la remobilisation de la base du parti. C'est le prélude à une tournée que j'ai entamée en ma qualité de secrétaire général du Social Democratic Front (SDF). Cette tournée va permettre de sillonner les quatre coins du pays pour transmettre les messages de renouvellement, de réarmement, de remobilisation et de réconciliation telles que recommandé par le Comité exécutif national (NEC). Comme prévu, nous faisons en ce moment, le tour de l'ensemble des coordinations départementales que compte le parti dans le pays. Après Mbouda, on a mis le cap sera mis sur Foumban, Bandjoun et Bafoussam cette fin du mois d'août. Ensuite, ce sera le tour des autres départements du pays.

Certains observateurs estiment que ce redéploiement arrive un peu tard puisque le parti rencontrait quelques difficultés depuis longtemps. Que répondez-vous à cela ?

Je ne crois pas que nous sommes en retard sur le terrain. Au contraire, nous commençons aujourd'hui à préparer les élections qui auront lieu normalement en 2025. Ce que le SDF n'a jamais fait. L'une des causes majeures de la perte du terrain par le SDF est la crise sécuritaire dans notre fief traditionnel que sont les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.

Nous avons identifié des causes internes et sommes en train d'apporter des solutions idoines. La forte mobilisation des militants (en majorité jeunes) dans le meeting de Mbouda du 18 juillet 2021 témoigne de l'amour que les Camerounais ont pour le SDF. La nouvelle génération du parti a abandonné le terrain politique pour se concentrer sur les réseaux sociaux, alors que le Chairman a porté le SDF vers de grandes victoires, en faisant 22 fois le tour du Cameroun en 31 ans. Nous allons copier cette icône pour remettre le parti sur les rails. Nous restons très optimistes sur l'avenir du SDF pour des lendemains meilleurs.

En 2023, le parti devrait élire ses nouveaux dirigeants. Comment comptez-vous remobiliser la base pour cette échéance ?

Effectivement, le mandat actuel des membres du Comité exécutif national s'achève en 2023. Il faudra donc organiser une convention nationale pour renouveler ces mandats. Avant cela, nous devrions renouveler les mandats des membres des structures inférieures, cellules, circonscriptions électorales, départements et régions. Donc, en même temps que nous remobilisons les militants, nous prônons un discours de réconciliation et d'unité du parti pour aller aux prochaines échéances en rangs serrés.

Il y a eu de grandes décisions lors de la dernière réunion du NEC. Avec des militants suspendus qui ont été rétablis. Depuis lors, comment se porte le SDF ?

A ce jour, les structures du parti fonctionnent dans le calme et la sérénité sauf dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest affectées par la crise sécuritaire. En ce qui concerne les procédures internes, tout se passe bien. Le débat interne est une réalité et à l'issue de celui-ci, les résolutions sont prises et s'appliquent à tous. Le NEC a mis en place deux commissions. L'une en charge de la réconciliation et l'autre en charge des actions politiques. Toutes ces deux commissions sont sur le terrain et travaillent.